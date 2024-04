Udinese-Roma, paura per Evan N'Dicka che si accascia al suolo: partita sospesa

Udine, 14 aprile 2024 – Evan N'Dicka, la caduta sull’erba, senza un apparente motivo, il dolore al petto, e tutto si ferma: sospesa la partita Udinese-Roma al 72’ sul risultato di 1-1.

Paura per il difensore della Roma si è accasciato in campo a metà del secondo tempo ed è stato soccorso dai medici che lo hanno portato fuori dal campo in barella. Il giocatore ivoriano, classe 1999, naturalizzato francese è poi stato trasportato in un ospedale vicino allo stadio di Udine per accertamenti. La Sores, Centrale operativa sanitaria regionale, ha reso noto che il calciatore è stato accolto in ospedale in codice giallo, Significa che N'Dicka non è in pericolo di vita.

In un primo momento – secondo quanto riporta Sky – sarebbe stato eseguito un elettrocardiogramma, durante il quale il giocatore è rimasto cosciente. Dall’esame la decisione di correre in ospedale in ambulanza.

Secondo le prime ricostruzioni il giocatore ha avvertito un dolore al petto. Il difensore, trasportato in barella, ha fatto il segno dell'ok verso la panchina.

Il tecnico della Roma, Daniele de Rossi e il capitano Gianluca Mancini sono andati negli spogliatoi per seguire la situazione e dopo un paio di minuti sono tornati in campo per comunicare che il giocatore sta comunque bene.

Il tecnico giallorosso ha parlato a lungo con Pairetto e Cioffi: i giocatori della Roma non se la sono sentita di continuare a giocare e l'Udinese ha accolto la richiesta della società romana e l’arbitro ha quindi deciso che la cosa migliore era interrompere la gara. Il risultato da cui si ripartirà è l'1-1 del 72', quando il difensore si è accasciato. Al momento manca una data per il recupero.

A seguito di un malore accusato in campo da Evan Ndicka, #UdineseRoma è stata sospesa. Il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Forza Evan, siamo tutti con te!

Aveva saltato le ultime due partite, dopo aver subito un colpo al costato nelle settimane precedenti, ma le sue condizioni non hanno mai destato preoccupazione. Entrambe le squadre “per rispetto del giocatore” hanno deciso di non parlare non la stampa.

Udine – anche se non allo stadio - fu purtroppo teatro della tragedia nel 2018 di Davide Astori, morto nella città friulana, dove la Fiorentina si trovava in ritiro per giocare la partita contro i bianconeri.