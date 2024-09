Ultras del Bilbao lanciano bengala verso tifosi della Roma: intervengono i giocatori

Milano, 27 settembre 2024 - I giocatori e lo staff tecnico dell'Atletico Bilbao non sono rimasti indifferenti davanti a un gesto più che evitabile da parte di alcuni ultras. Durante il match contro la Roma di giovedì 26 settembre, nella gara terminata 1-1 valida per la prima giornata di Europa League, alcuni supporter baschi hanno lanciato dei fumogeni tra i tifosi romanisti in Tribuna Monte Mario e Curva Nord. L'episodio è accaduto subito dopo la rete del pareggio, al minuto 85, siglata da Aitor Paredes. I giocatori, in un primo momento, sono andati a esultare sotto lo spicchio riservato ai loro tifosi, in visibilio per il pari raggiunto a cinque dalla fine. Subito dopo però, appena i ragazzi di Valverde stavano riprendendo posto in campo, alcuni soggetti hanno cominciato a lanciare razzi (si trattava soprattutto di fumogeni, le cosiddette torce) verso i supporters giallorossi. Notata la scena, in prima battuta, De Marcos e Inaki Williams sono andati sotto la curva a rimproverare i tifosi. Il 18 e il 9 ospiti sono andati a parlare con i loro tifosi chiedendo perché abbiano dovuto fare una cosa simile. Alcuni si sono detti estranei ai fatti e hanno applaudito i due chiedendo scusa, successivamente anche buona parte dell'Olimpico, intuite le intenzioni dei giocatori, ha applaudito il gesto.

In conferenza stampa, l'allenatore Ernesto Valverde ha chiesto scusa a nome di quelli che sono i veri tifosi del Bilbao e non, di certo, questi pochi individui. "Non entriamo in Europa da molto tempo e questa è stata una partita molto importante per noi. Siamo molto dispiaciuti per questo incidente perché non rappresenta affatto i nostri tifosi, che sono i migliori che ci siano. Consideriamo il calcio come una festa Per tutti i nostri tifosi e per i rivali …non ci piacciono i razzi, soprattutto dove c'è gente che guarda la partita. Siamo dispiaciuti per quello che è successo perché per noi è una macchia. Con un razzo puoi uccidere!! Là ci sono famiglie, ci sono bambini… non capisco".

Il comunicato del club e la sanzione della Uefa

Subito dopo la partita, anche il club ha voluto dare un segnale forte, con questo comunicato stampa: "L'Athletic Club vuole esprimere la più forte condanna per gli atti inaccettabili compiuti da una minoranza di persone che si sono recate alla partita di Europa League contro l'AS Roma e che si trovavano sugli spalti degli ospiti. Durante la partita, questo piccolo gruppo ha acceso razzi e ne ha lanciati alcuni sugli spalti locali, contravvenendo alle norme di sicurezza e macchiando l'immagine dei nostri tifosi, noti per il loro comportamento esemplare e il sostegno incondizionato alla squadra in ogni circostanza. Questi atteggiamenti non rappresentano i valori storici dell’Athletic Club, come il rispetto, la sportività e la convivenza. Il club lavora sempre per promuovere un'atmosfera positiva negli eventi sportivi, sia a San Mamés che nei suoi viaggi, e si batterà instancabilmente affinché non ci siano atteggiamenti che mettano in pericolo la sicurezza dei partecipanti o offuschino la reputazione dei nostri tifosi. Come ha espresso Valverde al termine della partita: ‘Per tutti noi il calcio è una festa. E questo non è calcio, non ci piace, L'Athletic Club, in collaborazione con le autorità competenti, sta già adottando le misure necessarie per individuare i responsabili e garantire l'applicazione delle relative sanzioni. Il Club lavorerà per sradicare questi comportamenti, tolleranza zero. Questa minoranza non rappresenta i nostri tifosi. Il capitano Oscar de Marcos, insieme a Inaki Williams, hanno fatto sapere a questa minoranza di tifosi al termine della partita che il loro atteggiamento è inammissibile".

Oltre a ciò, anche la Uefa si è detta pronta a prendere i dovuti provvedimenti sia nei riguardi dei singoli "tifosi" una volta individuati anche dalle autorità competenti, ma anche per le prossime partite del Bilbao. In particolare, sotto la lente di ingrandimento, ci sono le prossime partite europee della squadra basca: le due gare casalinghe contro AZ Alkmaar e Slavia Praga (la prima giovedì 3 ottobre e la seconda il 24), ma anche la trasferta contro il Ludogorets del 7 novembre. Una possibile sanzione, infatti, potrebbe essere quella di vietare per un determinato numero di turni le trasferte europee agli ultras oltre che una multa per il club stesso.