Umbertide Agape e Bastia 1924 pareggiano 1-1: un punto che non serve a nessuno

UMBERTIDE AGAPE (4-2-3-1): Landi, Montani, Benedetti, Ndedi, Grilli, Capati, Giuliani (32’ st Paciotti), Polidoro (35’ st Morandini), Bigarelli (18’ st Nicoletti), Corrado, Volpi. (A disposizione: Pucci, Pazzaglia, Bennani, Coppini, Lungu, Xhafa).

Allenatore: MarcoSabatini

BASTIA 1924 (4-3-3): Taiti, Cozzali, Brevi, Mancini, Bei, Belloni, De Santis (26’ st Casale), Rosignoli, Morlandi, Del Prete, Orlandi (44’ st Bartolini). (A disposizione: Rossi, Baratteri, Santucci, Cicioni, Gambacorta, Galli, Ubaldi). Allenatore: Paolo Cotroneo.

Arbitro: Juri Catapano di Torino 5.5 (Emanulele Mariani e Yuri Milasi di Perugia).

RETI: 6’ pt Orlandi, 10’ st Polidoro

NOTE: spettatori 250 circa. Angoli 1-3. Recupero 4’ st.

Un punto per uno che, di fatto, non serve a nessuno. Al "Morandi" finisce 1-1 tra Umbertide Agape e Bastia. Un Bastia che trova subito il vantaggio dopo 6 minuti quando Orlandi su punizione batte Landi. Nella ripresa l’Umbertide Agape trova subito il pari con Polidoro e nel finale ci vuole Taiti per evitare il 2-1 dei padroni di casa.