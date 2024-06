Un bagno di folla a Istanbul. Mourinho è già il sultano del Fenerbahçe

Josè Mourinho ha trovato una nuova platea da infiammare, e lo ha fatto ancora prima di arrivare al Fenerbahce per la presentazione di ieri. La squadra turca ha dato il benvenuto a Mourinho, scrivendo sui social “Uno di noi“. Mourinho è arrivato in città con un volo privato, per la presentazione di ieri alle 19 davanti a migliaia di tifosi. Prima aveva già pubblicato su Instagram un video girato direttamente dall‘aereo con una panoramica mozzafiato della città: "La mia nuova casa", aveva scritto, colorando il post con due cuori giallo-blu, i colori del Fenerbache quest‘anno è arrivato seconda alle spalle del Galatasaray.

In bacheca il club di Istanbul ha 19 titoli nazionali. Con Mou cercherà la seconda stella, lui è sicuramente molto carico: "Questa maglia adesso sarà la mia pelle", ha detto incendiandola passione dei tifosi. Una volta sceso dal volo privato nella capitale turca, lo Special One si è subito tuffato nell’atmosfera della sua nuova società. "Voglio subito ringraziarvi per il vostro amore. L’amore che provo dal primo momento in cui il mio nome è stato legato al Fenerbahçe. In genere, un allenatore viene adorato dopo le vittorie. In questo caso, mi sento amato prima di vincere – ha detto il portoghese –. Questa, per me, è una grande responsabilità. Prometto che da questo momento in poi appartengo alla vostra famiglia. Questa maglia sarà la mia pelle. Il calcio è passione e non c’è posto migliore per sentire quella passione", ha detto Mou.

Che poi ha spiegato: "Dal momento in cui ho incontrato il presidente Ali Koç, ho desiderato essere qui. Voglio lavorare per il calcio turco. Voglio lavorare per il campionato turco. Voglio aiutare il calcio turco a migliorare. Ma per me la cosa più importante non è il calcio turco. Non è il campionato turco. È il Fenerbahçe. Da quando ho firmato il contratto, i vostri sogni sono i miei sogni".

Il primo ha un nome e cognome, Paulo Dybala: a quanto pare sarebbe il nome che il nuovo tecnico ha indicato come colpo di mercato.