Un risultato bugiardo per la Carrarese. Gli azzurri tengono testa al Sassuolo

CARRARESE: Bleve; Coppolaro, Oliana (64’ Hermannsson), Imperiale; Zanon (57’ Bouah), Zuelli (57’ Capezzi), Schiavi, Giovane (78’ Panico), Cicconi (78’ Belloni); Panico, Finotto; Shpendi. A disp. Chiorra, Guarino, Illanes, Palmieri, Cherubini, Cerri, Capello. All. Calabro.

SASSUOLO: Moldovan; Paz, Lovato, Romagna, Doig; Iannoni (85’ Lipani), Boloca (73’ Obiang), Thorstvedt; Pierini (85’ Odenthal), Mulattieri, Laurienté (62’ Volpato). A disp. Satalino, Missori, Pieragnolo, Toljan, Moro, Antiste, Muharemovic, Russo. All. Grosso.

Arbitro: Mariani di Aprilia; assistenti Bindoni di Venezia e Tegoni di Milano; quarto uomo Vingo di Pisa; VAR Volpi di Arezzo; A-VAR Fourneau di Roma 1.

Marcatori: 77’ Mulattieri (S), 94’ Thorstvedt (S).

Note: spettatori 2777 per un incasso di 28.856 euro; angoli 2-1; ammoniti Obiang, Pierini; recupero 0’ e 5’.

PISA - La Carrarese tiene testa al Sassuolo ma alla fine il tabellino dice 2 a 0 per gli avversari. Verdetto amaro per gli azzurri che sul piano del gioco hanno retto il confronto con i più quotati rivali ma ne hanno pagato la loro maggior qualità sotto porta. Mister Calabro ha fatto diversi cambiamenti in squadra con Oliana al centro della difesa e Coppolaro a destra, un centrocampo con più gamba con Zuelli e Giovane ed un attacco a due col debuttante Shpendi a far coppia con Finotto.

Le scelte si sono rivelate azzeccate perché la Carrarese ha iniziato facendo la partita e imbrigliando i neroverdi che solo in ripartenza sono riusciti a creare qualche pericolo. Bleve ha dovuto compiere una sola bella parta su Doig (14’) mentre le altre conclusioni di Pierini, Thorstvedt, Boloca e Mulattieri sono risultate imprecise. Gli apuani si sono fatti vivi dalle parti di Moldovan solo al 37’ con una punizione centrale di Schiavi al 37’ e poi con un tiro di Zuelli a lato. Nella ripresa il Sassuolo è ripartito più convinto.

Bleve in uscita ha negato subito il gol a Thorstvedt. Sul fronte opposto Giovane ha costretto alla parata Moldovan ma sono stati gli ospiti a spingere tanto. Bleve si è superato su colpo di testa ravvicinato di Mulattieri e poi ha parato anche su Laurienté. Il portierone ha compiuto, però, più avanti un errore di disimpegno che poteva costar caro. Gli apuani hanno segnato al 62’ con Shpendi su sponda di Imperiale Shpendi ma il gol è stato annullato per precedente fuorigioco di Coppolaro.

Il match si è sbloccato in un momento di stanca con Mulattieri che al 77’ si è girato in area, lasciato colpevolmente libero. La reazione degli azzurri si è concretizzata nei tiri di Bouah e Belloni parati facilmente da Moldovan. In pieno recupero Thorstvedt ha piazzato anche il colpo del ko.

Gianluca Bondielli