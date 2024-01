Un terzino per Pagliari. Pelamatti alla Recanatese

Il terzino sinistro Andrea Pelamatti è il primo rinforzo della Recanatese che ha chiuso una trattativa avviata tempo fa. Il giocatore, nato a Esine nel Bresciano nel 2004, ha iniziato la stagione alla Torres dove ultimamente ha trovato poco spazio e così si è inserita la società giallorossa che lo ha portato alla corte di Pagliari. "È un terzino sinistro – spiega Josè Cianni, dt della Recanatese – di grande spinta, di qualità e con un buon piede. Noi lavoriamo su quei giocatori che per una serie di ragioni non hanno trovato spazio e quindi sono in uscita. Lo conosco dai tempi dell’Inter, questo giocatore ha fatto un buon minutaggio nella prima parte mentre nella seconda la Torres ha preferito impiegare gli over. Per esempio contro di noi Pelamatti ha giocato da titolare".

La Recanatese si è assicurata un giocatore abile nei cross, rapido, con una buona corsa ed è in grado di coprire tutta la fascia. È un terzino che all’inizio è stato impiegato come esterno alto ed ecco spiegata la propensione offensiva, tra l’altro le sue qualità tecniche hanno permesso agli allenatori di impiegarlo come mezzala. Pelamatti ha doppio passaporto italiano e russo, grazie alle origini della madre.