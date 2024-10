Una Baby Dea sulle punte. Vavassori, che ingresso

di Fabrizio Carcano

Tre punti pesanti per l’Atalanta Under 23 che, tre giorni dopo il pesante ko per 3-0 a Vicenza, si rialza immediatamente battendo per 2-0 sul terreno amico del Comunale di Caravaggio la Pro Vercelli. Gara decisa dal gol al terzo minuto della ripresa siglato dal 19enne attaccante bergamasco Dominik Vavassori, alla sesta rete in campionato, alla settima stagionale aggiungendo la Coppa Italia, e dal raddoppio nel tempo di recupero di Vanja Vlahovic, arrivato a nove gol in nove partite. Dea che prima del 2-0 ha colpito anche due pali, con Del Lungo e Vavassori, sfiorando il raddoppio che avrebbe consentito di chiudere anticipatamente il match.

Primo tempo soporifero, un’occasione per parte, con la Dea che fallisce una buona palla gol con Vlahovic e la Pro che sfiora il vantaggio al 42’ (bordata in area di Dell’Aquila e opposizione di Bertini). Ripresa con l’Atalanta subito in vantaggio: Vlahovic, davanti al portiere, serve lo smarcato Vavassori, appena entrato al posto dell’infortunato De Nipoti, per l’1-0. Dea che sulle ali dell’entusiasmo colpisce un palo interno 5’ dopo con una girata in area di Del Lungo poi sfiora il raddoppio con una conclusione di Vlahovic respinta di piede da Rizzo. Al 70’ clamorosa opportunità atalantina con una mischia in area: Iotti salva miracolosamente a porta libera su Vlahovic, poi sul tap-in di Vavassori il portiere ospite Rizzo devia sulla traversa evitando il 2-0. Finale con la Pro Vercelli che, spinta dai cambi e dall’ingresso del talentuoso 18enne Sow, alza il baricentro ma senza impegnare seriamente Bertini. Al 94’ il raddoppio: sull’azione conclusiva, in contropiede, arriva la rete di Vanja Vlahovic, dopo una serpentina e un tiro secco. Per il 20enne bomber serbo un assist e un gol.