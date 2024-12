Una Carrarese super affonda il Palermo: decide un gol di Shpendi

Carrara, 7 dicembre 2024 – La legge dello stadio dei Marmi regge anche col Palermo. La Carrarese batte i quotati avversari con un gol nel finale dopo aver fallito occasioni da rete clamorose. Nel primo tempo le due squadre si equivalgono senza creare granché. Al 45’ gli ospiti si rendono pericolosi con Henry che all’altezza dell’area piccola calcia sopra la traversa. Nella ripresa, però, si vede solo la Carrarese.

Al 51’ Desplanches è attento su tiro angolato dal limite di Cerri. Palla gol clamorosa per i marmiferi al 54’ con Cicconi smarcato in area da Shpendi ma murato nella conclusione ravvicinata. Al 66’ i locali falliscono l’impossibile. Una stupenda azione manovrata libera Shpendi davanti al portiere. L’albanese si fa respingere due volte la conclusione e poi anche Cicconi non riesce a spedire in rete. La Carrarese, sempre più padrona del campo, smarca in area Giovane con Zuelli ma il centrocampista viene anticipato a tu per tu col portiere. Il gol, tanto atteso, arriva al 78’ con Shpendi che come un rapace si avventa su uno sciagurato retropassaggio di Gomes. Nel recupero raddoppio mancato da Finotto lanciato a rete.

CARRARESE-PALERMO 1-0, IL TABELLINO

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Illanes, Guarino (85’ Oliana), Imperiale; Bouah (67’ Zanon), Zuelli (87’ Palmieri), Schiavi, Giovane, Cicconi; Shpendi (85’ Capello), Cerri (85’ Finotto). A disp. Chiorra, Motolese, Belloni, Capezzi, Cherubini, Falco, Panico.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Gomes (81’ Segre), Ranocchia, Verre (61’ Vasic); Insigne (72’ Le Douaron), Henry (61’ Brunori), Di Mariano (61’ Di Francesco). A disp. Nespola, Sirigu, Lund, Nedelcearu, Appuah, Buttaro, Peda. All. Dionisi.

Arbitro: Crezzini di Siena; assistenti Cecconi di Empoli e Fontani di Siena; quarto ufficiale Poli di Verona; Var Dionisi de L’Aquila; Avar Marcenaro di Genova.

Marcatori: 78’ Shpendi (C).

Note: spettatori 3646 per un incasso di 43285 euro; angoli 5-8; ammoniti Ceccaroni, Guarino, Shpendi, Cicconi; recupero 2 e 5’.

Gianluca Bondielli