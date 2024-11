Under 21, amichevole Italia-Francia: probabili formazioni e dove vederla in tv

Empoli, 15 novembre 2024 – Con il pass per gli Europei di categoria – in programma nel 2025 – già in tasca, l’Italia Under 21 tornerà in campo quest’oggi alle ore 16.15 – al Castellani di Empoli – per un’amichevole di lusso contro la Francia. La posta in palio non è quindi altissima ma il ct azzurro Carmine Nunziata non intende di certo prendere sottogamba l’appuntamento e per questo ha chiesto ai suoi ragazzi di portare avanti con continuità i progressi fatti in questi mesi e continuare a mostrare quella che è stata la filosofia azzurra in questo cammino verso l’Europeo. “In questi giorni di allenamenti il gruppo ha lavorato bene – spiega Nunziata in conferenza stampa –. Affronteremo la Francia che è una squadra assolutamente molto forte, una tra le migliori selezioni d’Europa. Sono una nazionale dotata di un alto tasso di talento e con una rosa molto ampia, ma non li invidio perché sono certo di avere anche io una nazionale molto forte e in possesso di valori morali importanti. Preferisco assolutamente i miei ragazzi, a cui chiedo di mostrare continuità per poterci presentare all’Europeo del prossimo anno in uno stato di forma ottimale, che ci consenta di disputare una grande manifestazione continentale. La nostra filosofia in partita deve restare immutata: pressione alta e costruzione del gioco. Vogliamo confermarla anche se poi è chiaro che ogni partita abbia una storia a sé: ci saranno momenti in cui magari si riuscirà a dominare il gioco e altri in cui si soffrirà e servirà difendersi. Al netto di tutto, comunque, sarà fondamentale restare compatti e giocare con grande intensità”.

Elogi per Simone Pafundi.: “Ha già giocato il Mondiale Under 20 con noi. Conosce bene i compagni e ha ottime qualità tecniche – aggiunge Nunziata –. Gli infortuni non gli hanno permesso di giocare molto ma è in ripresa ed è giusto dargli l’opportunità di restare nel gruppo”. La chiosa è dedicata al continuo scambio di idee con il ct della nazionale maggiore Luciano Spalletti: “Con lui c’è grandissima sintonia e un costante scambio di idee per arrivare a una giusta valutazione dei ragazzi. Molti li ha chiamati ma è giusto così perché siamo parte di un’unica, grande famiglia e lavoriamo per il bene dell’Italia”.

Le possibili scelte di Nunziata e Baticle

Nunziata dovrebbe affidarsi questa volta al 4-3-2-1: Kayode, Ghilardi, Coppola e Ruggeri dovrebbero essere i quattro difensori a protezione del portiere Desplanches, mentre la a centrocampo Casadei e Ndour dovrebbero essere le mezzali ai lati del regista Bianco. Baldanzi e Gnonto, infine, dovrebbero agire alle spalle della punta Esposito. 4-3-3, invece, per la Francia di Baticle, in cui figurano il laziale Tchaouna e Lucien Agoumé, cresciuto nell’Inter: Sildillia, Magassa e Mawissa formeranno la linea a quattro di difesa davanti a Restes, Akliouche, il già citato Agoumè e Millot a comporre il trio di centrocampo. Davanti, infine, il tridente offensivo Tchaouna-Kalimuendo-Cherki.

Orari e dove vedere la partita: la gara amichevole Italia Under 21 – Francia Under 21 sarà trasmessa quest’oggi, venerdì 15 novembre, alle ore 16.15 in diretta televisiva su Rai Sport e in streaming su RaiPlay (app e sito Rai).

Probabili formazioni:

Italia Under 21 (4-3-2-1): Desplanches; Kayode, Ghilardi, Coppola, Ruggeri; Casadei, Bianco, Ndour; Baldanzi, Gnonto; Esposito. All. Nunziata.

Francia Under 21 (4-3-3): Restes; Sildillia, Magassa, Mawissa, Merlin; Akliouche, Agoumè, Millot; Tchaouna, Kalimuendo, Cherki. All. Baticle.