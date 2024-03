Under 21 sul velluto a Cesena con la Lettonia. Casadei e Fabbian, tutto liscio. L’Italia pensa già alla Turchia

ITALIA

2

LETTONIA

0

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches 6; Zanotti 6.5 (41’st Kayode sv), Ghilardi 6, Calafiori 6.5, Ruggeri 6.5; Fabbian 7, Prati 6, Ndour 6.5; Miretti 6.5 (22’st Esposito 6), Casadei 7 (41’st Fazzini sv); Gnonto 6 (41’st Oristanio sv). Allenatore: Nunziata 6.5.

LETTONIA (4-4-1-1): Beks 6; Novikovs 5.5, Reingolcs 5, Sliede 5, Maslovs 5.5; Rascevskis 5.5 (39’st Anmanis sv), Vientiess 5, D. Melniks 6, R. Melkis 5.5 (1’st Rekis 6); Vapne 5.5 (39’st Zaleiko sv); Puzirevskis 5 (12’st Lizunovs 5; 20’st Melnis 5). Allenatore: Basovs 5.

Arbitro: Farrugia (Mlt) 5.5.

Reti: 32’ pt Casadei; 34’ st Fabbian.

Note: Ammoniti: Reingolcs, Maslovs. Angoli: 9-0 per l’Italia. Recupero: 1’; 4’.

La giovane Italia mette in mostra i suoi talenti e vince 2-0 contro la Lettonia a Cesena, nelle qualificazioni agli Europei under 21. Ci sono le firme di Cesare Casadei e Giovanni Fabbian nel successo dei ragazzi di Nunziata, che crescono con il passare dei minuti con i tiri di Ndour dalla distanza e poi di Fabbian su assist di Ruggeri.

Al 32’ sblocca la gara Cesare Casadei, che essendo di Ravenna giocava quasi in casa: traversone di Zanotti, tiro al volo in bella coordinazione. Gnonto sfiora il raddoppio, l’Italia continua ad avere diverse occasioni interessanti, finché al 79’ ci pensa Giovanni Fabbian a ipotecare la vittoria, sfruttando la sponda di Esposito e depositando la sfera in fondo al sacco. Con questa vittoria gli azzurrini consolidano il primo posto nel girone salendo a 14 punti: martedì al ‘Mazza’ di Ferrara la sfida contro i pari età della Turchia. Dietro gli azzurri a quota 13 c’è sempre l’Irlanda, 7-0 al San Marino.