Urbino, niente ribaltone. Ai quarti ci va il K-Sport

(4-3-1-2): Porcellini; Nisi (13’ st Osmani), Mea (17’ st Tamagnini), Pierpaoli, Giovane; Bellucci, Cusimano, Dalla Bona (34’ st Boccioletti); Bardeggia; Sergiacomo (6’ st Arcangeli), Montesi. All. Mariani.

K-SPORT MONTECCHIO GALLO (4-3-3): Santini; Di Pollina, Baruffi, Dominici, Nastase; Giunti, Peroni (44’ st Nobili), Tirincanti (8’ st Guglielmo); Perri (24’ st Barattini), Magnanelli (24’ st Carta), Fiorani (18’ st Mazzari). All. Magi.

Arbitro: Spadoni di Pesaro.

Reti: 8’ st Guglielmo, 50’ st Boccioletti.

Il derby di Coppa Italia Eccellenza sorride al K-Sport Montecchio Gallo. Dopo lo 0-1 subito all’andata in trasferta, Dalla Bona e compagni provano l’impresa a Urbino su un campo al limite della praticabilità per la pioggia caduta nei giorni scorsi e durante tutto l’arco dell’incontro, anche in maniera copiosa. Il diluvio, soprattutto nella prima frazione della gara giocata sotto ai riflettori dello stadio Montefeltro, impedisce alle due squadre di creare gioco e occasioni e il primo tempo scorre via senza troppe emozioni. Ci prova al 33’ Bardeggia di testa, palla centrale. Poco dopo, al 36’, ancora Bellucci di testa, con palla deviata in calcio d’angolo.

La ripresa, nonostante il campo pesantissimo, è un susseguirsi di emozioni. Dopo 2 minuti ci prova Dalla Bona, con Santini che blocca in due tempi. Al minuto 8 entra Guglielmo per il K-Sport Montecchio Gallo e dopo appena un minuto colpisce da dentro l’area con un tiro sotto alla traversa per l’1-0 ospite. Reagisce subito l’Urbino, con Bardeggia che calcia da lontano, ma il tiro è centrale. Al 15’ miracolo di Santini su Osmani, che colpisce a colpo sicuro. Al 24’, in contropiede, Peroni spara a lato da buona posizione. Ancora Urbino al 25’, con Tamagnini che calcia sul primo palo e Santini attento a rispondergli. Poi Il K-Sport si ripropone nuovamente in contropiede, con Barattini che calcia e Tamagnini che salva sulla linea.

Nell’ultima fase della partita, l’Urbino si riversa in avanti e prima Montesi dal limite calcia a lato, poi Boccioletti in mischia in pieno recupero, al 50’, dopo azione di Galante, consegna il meritato 1-1 all’Urbino che però deve lasciare il passo e il passaggio del turno ai cugini del K-Sport Montecchio Gallo. Quindi festeggiano gli ospiti guardando al campionato che li vedrà ancora in trasferta sul campo dell’Urbania che ha rinviata al 25 settembre la gara con l’Alma Juventus Fano.

Ivan Santi