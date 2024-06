Vai, Lastrigiana: c’è da riscrivere la storia. La sfida con il Renato Curi vale il tricolore

Domani, presso il Centro Formazione Federale Figc-Lnd "Gino Bozzi" (ore 16) alle Due Strade, la squadra Juniores Regionali Élite di Davide Guasti affronterà i rivali del Renato Curi Angolana, arbitro Palmisano di Saronno, coadiuvato da Tonti di Brescia e da Adragna di Milano. A distanza di sei anni dallo storico successo sul Tor di Quinto (2-2 al 120’ di gioco, poi 7-5 ai rigori, in panchina Andrea Pratesi), gli Juniores Regionali del presidente Samuele Vignolini sono pronti scrivere un’altra importante pagina di storia per la società biancorossa che proverà a mettere in bacheca un altro prestigioso scudetto tricolore.

La squadra Juniores Élite formata da un gruppo di giocatori dai valori tecnici e morali eccellenti, cresciuta e maturata sotto la guida del tecnico Davide Guasti si appresta a tagliare il traguardo di una stagione che resterà indelebile. Dopo aver trionfato nel campionato Regionale, anche durante la fase nazionale contro avversarie di spessore, l’ultima sfida è stata quella vincente sul Morazzone battuto 4-0, (gol di De Pascalis, Sarti, Becagli e Talakhadze), il campo ha sempre evidenziato le qualità di gruppo di giocatore come Guasti, Sona, Innocenti, El Youssefi, Mandolini, Vignolini, Talakhadze, che domani affronterà l’ultima importante sfida contro il Renato Curi Angolana, (Città Sant’Angelo, provincia di Pescara).

Se la Lastrigiana è tornata protagonista a livello nazionale, qual è il segreto di questa nuova escalation? "Nel campionato di Eccellenza ci siamo salvati quasi nel finale – precisa il presidente della Lastrigiana, Samuele Vignolini – con i giovani inve4ce siamo molto più bravi. Ragazzi magnifici che ci hanno fatto vivere una stagione entusiasmante. Talenti di qualità fatti crescere con orgoglio che sono prossimi a conquistare il 2° titolo tricolore". Anche l’allenatore Davide Guasti è sulla stessa lunghezza d’onda del presidente: "il gruppo è pronto a dare il massimo per conquistare il tricolore, confidando ancora sul sostegno del nostro pubblico che domani sarà presente al Bozzi".

Giovanni Puleri