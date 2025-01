Varese, caccia all’argento. Dallo Spezia ecco Piccioli

Una è nel salotto buono del girone, le altre due nel reparto inferi. Città di Varese da un lato, Oltrepò e Vogherese dall’altro. Le tre formazioni si affacciano alla quinta giornata di ritorno con situazioni e finalità diverse. Terzo in classifica a -11 dal Bra capolista e -1 dal Vado secondo, il Città di Varese oggi affronta in trasferta la Sanremese, undicesima e a secco di vittorie da tre turni. All’andata i biancorossi si imposero per 2-0. Da registrare, per la squdra di Floris, l’innesto del centrocampista 19enne Mattia Piccioli, proveniente dallo Spezia. Arbitra David Kovacevic di Arco Riva. Sestultimo con 25 punti, l’Oltrepò vuole affrancarsi dalla zona playout ed è atteso oggi dall’impegno interno al San Contardo contro il Chisola.

La squadra di Broni non riesce a muovere la classifica da tre turni, i piemontesi sono invece reduci dall’1-1 contro il Derthona. I padroni di casa avranno ai box per squalifica De Rinaldis e Moraschi e hanno ceduto il centrocampista Giacomo Speroni al Casteggio. All’andata vinse il Chisola (4-2). Dirige Alberto De Paolis di Cassano. Se l’Oltrepò piange, la Vogherese non ride. I rossoneri saranno ospiti domani al Censin Bosia dell’Asti e partono da una dotazione di 24 punti che li pongono al quintultimo posto in zona playout. I piemontesi sono invece dodicesimi a quota 28 e sono reduci da cinque sconfitte. Nelle loro file è arrivato Antonio Cardone, attaccante che vanta esperienze anche in B con la Juve Stabia e in Lega Pro e con 150 presenze in D. All’andata l’Asti vinse per 2-1. Dirige Adis Kurti di Mestre.

GIRONE A, VENTIQUATTRESIMA GIORNATA: oggi ore 14.30 Derthona-Gozzano, Fossano- Imperia, Novaromentin-Chieri, Oltrepò-Chisola, Sanremese-Città di Varese, Vado-Cairese; ore 15 Lavagnese-Bra. Domani ore 14.30 Asti-Vogherese, Borgaro- Ligorna, Saluzzo-Albenga.

CLASSIFICA: Bra 57; Vado 47; Città di Varese 46; Novaromentin 42; Gozzano 39; Chisola 38; Ligorna 37; Lavagnese 36; Imperia 32; Saluzzo 29; Sanremese, Asti 28; Derthona, Cairese 27; Oltrepò 25; Vogherese 24; Borgaro 20; Albenga 19; Fossano 16; Chieri 14.