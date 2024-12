Varese continua a sognare. Gozzano ko e terzo posto

Una vuole portare acqua al mulino della promozione, le altre due a quello di una tranquilla salvezza. Nel primo caso, il Città di Varese si è preso tutto battendo 2-1 il Gozzano, rimasto in dieci dal 10’ della ripresa per l’espulsione per proteste di Dalmasso. Al vantaggio dei piemontesi al minuto 26 con Lischetti su assist di Salducco hanno risposto prima al 3’ della ripresa Valagussa, su suggerimento di Marchisone, poi Banfi al 28’, con un siluro da 25 metri per il 2-1. Biancorossi con 36 punti al terzo posto.

Le altre due lombarde, Oltrepò e Vogherese, pareggiano 2-2. Prima è stato l’Oltrepò a mettere la freccia dopo un solo minuto per merito di Spatari. La risposta della Vogherese non si è fatta attendere: al minuto 11 con Corioni e con Monza al 18’. Cavallotti (39’) ha chiuso i conti in parità. L’Oltrepò resta all’undicesimo posto con 24 punti, laddove il vento della zona a rischio non soffia ancora. Il sodalizio di Broni ha però bisogno di abbassare più frequentemente la saracinesca quando le avversarie cercano di profanarle la porta. Risulta infatti, dopo Borgaro Nobis (44) e Albenga (41), la squadra maggiormente perforata del girone con le sue 35 reti.

La Vogherese, invece, resta più al freddo perché il sestultimo posto con ventidue punti, seppur le consenta ora di non frequentare il condominio plaout, non le permette comunque di respirare aria di tranquillità. La sosta consegnerà alle squadre la possibilità di ricaricare le pile. Il ritorno in campo il 5 gennaio prevede un derby lombardo tra Città di Varese e Vogherese, con i biancorossi che hanno reso da cinque gare a questa parte il loro fortino inespugnabile non concedendo ad alcuna avversaria la posta piena. La Vogherese cercherà di guarire dall’amnesia che le impedisce di ricordare come si vinca in trasferta, perdurante dal 13 ottobre quando andò a far festa nella tana del Saluzzo. Stesso discorso per l’Oltrepò che il 5 gennaio riceverà i liguri della Lavagnese e cercherà di riassaporare nel suo San Contardo il piacere di prendersi tre punti tutti per sé. Un obiettivo che non riesce a raggiungere dal 14 novembre.