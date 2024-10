Varese è d’argento vivo. Banfi mette ko il Borgaro

Triplice sorriso: Città di Varese, Oltrepo’ e Vogherese archiviano tutte l’ottava giornata con la posta piena. I biancorossi di Roberto Floris hanno sfatato il tabù trasferta andando a prendersi la prima vittoria lontano dal Franco Ossola per 2-1 sul terreno del Borgaro Nobis. Varese in vantaggio già dopo due minuti per merito di Malinverno che riceve la sfera da Banfi e mette in rete con una conclusione all’incrocio. Lo stesso Banfi raddoppia al minuto 42 su rigore che lui stesso si è procurato subendo fallo da Soplantai. Al 18’ della ripresa i padroni di casa cercano invano di riaprirla con Moussaif che intercetta un tiro di Montenegro e supera Piras.

Dopo la vittoria stagionale numero cinque, quindi, il Città di Varese balza al secondo posto con diciotto punti a una sola lunghezza dal Bra capolista. Dopo la prima vittoria in trasferta, l’Oltrepo’ si prende anche il primo acuto casalingo. La pattuglia di Broni supera di misura al San Contardo la Sanremese grazie a un sigillo di De Rinaldis dopo soli quattro minuti di gioco. Non si ferma più la Vogherese che, dopo avere sconfitto Fossanese e Vado, riserva lo stesso trattamento anche al Saluzzo sconfiggendolo in terra cuneense per 2-0. Le reti che consentono ai rossoneri di portarsi a dieci punti e di restare lontano dalla zona in cui si comincia a tremare hanno l’autografo di Zito che al 33’ del primo tempo supera Pietroluongo con una conclusione all’incrocio e di Cappadonna al 27’ della ripresa.

SERIE D, GIRONE A, OTTAVA GIORNATA: Asti-Imperia 1-0, Borgaro Nobis-Città di Varese 1-2, Chisola-Chieri 4-1, Derthona-Cairese 2-0, Fossano-Ligorna 1-1, Lavagnese-Gozzano 0-0, Novaromentin-Bra 1-2, Oltrepo’-Sanremese 1-0, Saluzzo-Vogherese 0-2, Vado-Albenga 1-1.

CLASSIFICA: Bra 19; Varese 18; Albenga, Lavagnese 17; Ligorna 16; Asti 12; Novaromentin, Derthona, Vado, Chisola, Sanremese 11; Vogherese, Cairese 10; Borgaro Nobis 9; Imperia 8; Fossano, Oltrepo 7; Saluzzo 6; Gozzano, Chieri 4.