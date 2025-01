Varese, tris in un tempo. L’Oltrepò non resiste

E con questo fanno nove. Il Città di Varese sconfigge 3-0 l’Oltrepò al Franco Ossola e amplia la sua serie di risultati positivi consecutivi, continuando a coltivare il sogno di approdare in Lega Pro. Partita senza storia, con i biancorossi che avevano già chiuso la pratica nel primo tempo, segnando tre reti (Barzotti, Banfi e Romero). Il successo permette alla squadra di Roberto Floris di salire a 52 punti lasciando immutato il distacco dalla capolista Bra, vincitrice sul campo amico dell’Attilio Bravi contro il Derthona nel derby piemontese (2-0). Per l’Oltrepò quinta sconfitta consecutiva e terza di fila senza segnare. La classifica resta deficitaria, con il quintultimo posto a 25 punti.

Pareggio beffa per l’altra lombarda del girone, la Vogherese, che pregustava già il ritorno a una vittoria assente dallo scorso 8 dicembre (4-1 casalingo all’Albenga) e si è invece dovuta accontentare di un pareggio per 2-2 con il Fossano, subito in pieno recupero. Al 1’ ospiti vanno in vantaggio con Muzio che sfrutta una sponda di testa di Lozza. Il pareggio dei padroni di casa al 28’ con un rigore trasformato da Monza e concesso per un contrasto tra Cociobanu e Bordon. Al 39’ proprio quest’ultimo porta la Vogherese in vantaggio con un colpo di testa, ma diventa poi protagonista in negativo subendo un’espulsione al 27’ della ripresa per somma di ammonizioni. Il Fossano approfitta della superiorità numerica per infilare al 46’ la rete del definitivo 2-2 con un tiro dal limite di Polli. La Vogherese resta quindi sestultima con 25 punti e una posta piena che manca ormai da otto gare.

RISULTATI: Albenga-Asti 1-2, Bra-Derthona 1-0, Cairese-Saluzzo 1-1, Chieri-Lavagnese 1-4, Chisola-NovaRomentin 0-2, Città di Varese-Oltrepò 3-0, Gozzano-Vado 0-0, Imperia-Borgaro Nobis 2-2, Vogherese-Fossano 2-2, Ligorna-Sanremese 5-1.

CLASSIFICA: Bra punti 61, Città di Varese 52, Vado e NovaRomentin 48, Ligorna e Gozzano 43, Chisola 41, Lavagnese 40, Asti 34, Imperia e Saluzzo 33, Cairese 31, Sanremese 28, Derthona 27, Vogherese e Oltrepò. 25, Borgaro Nobis 21, Fossano 20, Albina 19, Chieri 14.