Varesina, tris dal dischetto. E ora si punta alla finale

CHIOGGIA (Venezia)

Nei quarti di finale della Coppa Italia di Serie D, allo stadio Aldo e Dino Ballarin contro l’Unione Clodiense, la Varesina è riuscita a conquistarsi una semifinale storica ai calci di rigore (1-3). Nell’undici iniziale mister Marco Spilli si affida all’under Santulli tra i pali, con altri giovani come Ciuffo, Perin, Sali, Gatti, Coghetto e Oboe tra i titolari, a conferma di una scelta coraggiosa all’insegna della linea verde e di una media d’età bassa (21,70). Capitan Marco Gasparri a guidare il resto della truppa degli "Scoiattoli" completata dal figlio d’arte Carlo Manicone (il padre, Antonio, giocò nell’Inter dal 1992 al 1994), Roberto Grieco e Frank Amoabeng, difensore centrale appena arrivato da Neuchatel Xamax (Challenge League svizzera).

Il primo tempo si conclude in perfetta parità, con entrambe le squadre attente, considerata la posta in palio, a non incassare reti che possano pregiudicare l’esito finale. Non cambia la sostanza nel secondo tempo, con il risultato che non si sbocca. Al triplice fischio finale del direttore di gara occorre andare così ai calci di rigore. L’emozione gioca un brutto scherzo ai lagunari che vanno a segno una sola volta, mentre i giocatori della Varesina dal dischetto non si fanno tradire dalla tensione e con la giusta freddezza si portano a casa un passaggio del turno destinato a rimanere, comunque vada a finire la competizione, negli annali della propria società. Nella serie dal dischetto cominciano subito i giocatori della Varesina che si portano in vantaggio con Vincenzo Vitale, con errore avversario di Buratti a seguire così come accade per i rossoblù con Manicone che si fa parare il suo tiro. A questo punto l’Unione sbaglia ancora con Rabbas mentre Grieco per la Varesina non perdona. Il calcio di rigore decisivo per la vittoria, dopo la rete di Sinani, viene trasformato dal fantasista Marcelo Orellana Cruz, mentre Mauri che fallisce l’ultimo rigore.

CLODIENSE-VARESINA 1-3 (dopo i calci di rigore)