Vecchio punta sul suo Castelfidardo: "A Teramo un risultato bugiardo"

E’ pronto per partire di nuovo titolare, domani, contro il Chieti, come ha fatto sei giorni fa a Teramo. Per Nicola Vecchio potrebbe esserci il debutto casalingo. Il difensore centrale - che ha giocato in estate i preliminari di Conference League con la maglia del Tre Penne (San Marino) contro il Floriana (Malta) - ha esordito domenica nell’amara trasferta di Teramo complice l’assenza di Imbriola al centro della difesa per squalifica. Vedremo domani Giuliodori che formazione manderà in campo per fronteggiare un Chieti che al Mancini cercherà di ritrovare quella vittoria che manca negli abruzzesi, in trasferta, da metà dicembre, colta sul campo del Roma City. "Affrontiamo una grande squadra partita per vincere il campionato, ci aspetta una partita tosta a livello di quella di Teramo per cui la stiamo preparando molto bene, con grande intensità e cercheremo di usare tutte le nostre carte per mettere in difficoltà il Chieti - attacca Vecchio, classe 1997 -. Sappiamo benissimo che il Chieti è una squadra forte in tutti i reparti, fatta da giocatori di spessore, penso che dovremmo però cercare di giocare sulle nostre caratteristiche e sulle nostre idee, sapendo che se non mettiamo il massimo dell’ attenzione possono metterci in difficoltà in qualsiasi momento".

Da non ripetere gli errori commessi a Teramo nell’ultima giornata. "Una partita giocata con grande intensità dove il risultato è abbastanza bugiardo, ma dovremo limare delle defezioni che abbiamo avuto per portare a casa un risultato migliore".

Il Castelfidardo vorrebbe tornare a muovere la classifica e Vecchio conquistare il primo risultato positivo in maglia biancoverde. "Cercherò di ripagare sul campo la fiducia data. Devo ringraziare tutti, dalla proprietà allo staff e la squadra, per la serietà dimostrata, perché uscivo da una situazione societaria difficile con il Terracina (dove ha disputato la prima parte di stagione chiusa con sedici presenze, ndr) e hanno avuto la pazienza di aspettare una decina di giorni che la situazione si sbloccasse e aiutarmi nello svincolo. Mi hanno fatto subito sentire a casa, ma ero certo di questo, perché me ne avevano parlato tutti bene. Di una società seria e organizzata. E dal primo momento che mi hanno contattato ho sentito subito la fiducia" chiude il giocatore che può vantare diversi campionati di D alle spalle dopo aver iniziato nelle giovanili dell’Udinese. Intanto per la partita di domani oltre a Elezaj e Miotto (squalificati) non ci sarano nel Castelfidardo Angeletti, Osama e Guella.