GLI AVVERSARI DEI ROSSOBLU’ IL 29 MARZO. Il Venezia di Di Francesco in piena emergenza. Due amichevoli in questa pausa di campionato

Anche il Venezia ed Eusebio di Francesco devono fare i conti con i nazionali, in questa sosta. Sono 10 i lagunari che hanno raggiunto le rispettive rappresentative: da Bjarkason a Doumbia, da El Haddad a Ellertson, da Fila a Haps, da Idzes a Joronen, fino a Yeboah e Conde. Per questo Di Francesco ha predisposto due amichevoli: la prima domani con il Rocca Priora, formazione che milita nel girone D del campionato di Promozione del Lazio, e la seconda sabato contro l’FC Koper, formazione della serie A slovena.

La marcia di avvicinamento al Bologna entrerà nel vivo la prossima settimana: il Venezia, dopo i pareggi con Lazio, Atalanta, Como e Napoli, è penultimo a 5 lunghezze dal Parma e dalla zona salvezza e cerca il colpaccio per riaprire la corsa alla permanenza in serie A. Di Francesco dovrà però fare i conti con l’emergenza: out i lungodegenti Stankovic e Svoboda, da recuperare Sverko e Maric, il primo out con il Napoli per problemi muscolari, il secondo uscito acciaccato dalla sfida con i partenopei.

Con il Bologna rientrerà da squalifica Yeboah, ma il guaio è che Di Francesco dovrà rinunciare a Nicolussi Caviglia, squalificato: il centrocampista, con 4 reti segnate è il miglior marcatore del Venezia, squadra che ha trovato una sola rete nelle ultime 6 uscite. Cerca gol, il Venezia, che però ne ha concesso uno solo al Como nelle ultime quattro giornate.

m. g.