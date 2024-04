Verso la Virtus Verona. Carica Pergolettese: "Pronti per il rush finale»

Vincere per raggiungere l’obiettivo stagionale il prima possibile. Con questo intento la Pergolettese ha ripreso la preparazione martedì pomeriggio al centro sportivo Bertolotti. La squadra cremasca, reduce dal pareggio ottenuto al Voltini contro i veneti dell’Arzignano, è in piena zona playout e per riuscire a centrare la salvezza diretta senza dover ricorrere alla pericolosa lotteria spareggi retrocessione di inizio maggio dovrà fare più punti possibili nelle ultime tre partite di campionato. Al momento Soncin e compagni sono al sedicesimo in classifica con 38 punti e in questo finale di stagione contro Virtus Verona,Albinoleffe e Giana Erminio non saranno permessi passi falsi. A fare il punto della situazione in casa Pergo, il centrocampista classe 2002 Zaid Jaouhari, autore della rete del pareggio con l’Arzignano : "Siamo carichi e pronti per affrontare le ultime tre gare di campionato, vogliamo raggiungere il prima possibile la salvezza diretta e non possiamo permetterci di buttare via punti. Contro l’Arzignano abbiamo fatto una buona gara creando molto, peccato non essere riusciti ad ottenere l’intera posta in palio. Ora ci aspetta la sfida di sabato sera in trasferta sul campo della Virtus Verona. Loro sono una formazione ostica soprattutto in casa. In queste ultime tre sfide dovremo essere maturi e giocare con personalità e cattiveria agonistica, solo così potremo centrare l’obiettivo".

Raffaele Sisti