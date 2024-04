Verso Pontedera: la prestazione contro la Spal cambia le gerarchie. Agyemang manda in crisi Boscaglia. Sulla sinistra più lui o Martina?

Dubbi sulle fasce, per l’Ancona di mister Boscaglia, in vista della trasferta di Pontedera: Agyemang o Martina, Clemente o Barnabà. Ieri il terzino sinistro che sabato aveva dato forfait prima della partita, cedendo il posto ad Agyemang, ha lavorato con il gruppo, apparentemente ristabilito dal fastidio che gli aveva impedito di scendere in campo contro la Spal. Però l’ex Imolese che lo ha sostituito è stato protagonista di una prova di ottimo livello, sia in fase difensiva sia quando s’è sganciato sulla fascia sfruttando la sua velocità. Giuseppe Agyemang contro la Spal è stato tra i dorici che sembrano aver beneficiato maggiormente dell’arrivo di Roberto Boscaglia. Agyemang, ma anche capitan Gatto, sembrano aver trovato nuovi stimoli e rinnovate certezze da sfruttare in questo rush finale di campionato. Quanto ad Alessandro Martina, finora il salentino è sceso in campo da titolare due volte su tre e si può considerare un punto fermo della squadra biancorossa. Qualunque sia il modulo che sceglierà Boscaglia per giocare a Pontedera, in settimana dovrà sciogliere il dubbio, perché se da un lato le qualità di Martina non si discutono, dall’altro la prestazione di Agyemang è stata davvero confortante. Dall’altra parte i dubbi riguardano Barnabà o Clemente. Quest’ultimo rientra dalla squalifica e scalpita per riprendersi il posto da titolare. Boscaglia non lo ha ancora visto all’opera, mentre ha visto il bolognese che sabato contro la Spal ha giocato anche lui una buona partita, candidandosi con il nuovo mister per una maglia da titolare su quella fascia. A Pontedera, comunque, mancheranno gli squalificati Cioffi e Prezioso, in diffida Barnabà, Gatto, Giampaolo, Mondonico e Vogiatzis. Tra l’altro, il giudice sportivo ha sanzionato l’Ancona con un’ammenda da 800 euro per la raffica di fuochi d’artificio esplosi in curva all’inizio della gara con la Spal. Domenica la partita sarà arbitrata da Carlo Rinaldi di Bassano, insieme a lui gli assistenti Franco Iacovacci di Latina e Francesco Romano di Isernia, quarto ufficiale Cristian Chirnoaga di Tivoli. L’arbitro Rinaldi ha già diretto l’Ancona nella partita al Del Conero contro il Perugia. Intanto è aperta la prevendita per il match di domenica a Pontedera: tagliandi disponibili in tutti punti Etes e online sul sito www.etes.it. Il costo del biglietto riservato al settore ospiti, superiore a quello per i sostenitori locali, è di 12 euro più diritti di prevendita per l’intero, ridotti 10 euro più prevendita (riduzione prevista per le donne, over 65 e giovani dai 14 a 17 anni). I biglietti a disposizione degli anconetani, tutti solo ed esclusivamente nel settore ospiti, sono 860 e potranno essere acquistati fino alle 19 di sabato.

g.p.