Viareggio Cup. I due umbri di fronte da avversari. Martedì Bucci sfida Falsinotti

I due umbri alla Viareggio Cup subito di fronte da avversari. Scherzi del sorteggio e del calendario, nella gara d’esordio, la Rappresentativa di serie D, tra i cui convocati c’è l’esterno del Trestina classe 2006 Bernardo Bucci, sfiderà infatti gli spagnoli del Jovenes Promesas, selezione dei migliori talenti che militano nel calcio spagnolo. Fra questi c’è il cannarese Sebastiano Falsinotti, esterno classe 2007, passato due stagioni fa dal Cannara al Rayo Vallecano. Appuntamento martedì 13 febbraio, alle ore 15, allo stadio Berni di Badesse. La partecipazione della Rappresentativa di serie D alla Viareggio Cup fa sì che domani il campionato effettui un turno di riposo. La Rappresentativa tornerà poi in campo giovedì 15 febbraio alle ore 15 a San Miniato contro l’Avellino. Terza ed ultima sfida del girone eliminatorio in calendario sabato 17 alle ore 15, a Santa Croce sull’Arno, contro i nigeriani del Mavlon. Tutta Trestina e non solo fa il tifo per Bernardo, unico giocatore del girone E convocato dal Ct Giuliano Giannichedda. Qualora la Rappresentativa di D dovesse superare la fase eliminatoria, il Trestina potrebbe chiedere anche il rinvio della sfida con la Pianese capolista in programma, alla ripresa, domenica 18. Alla ripresa, restando agli impegni delle umbre di serie D, l’Orvietana ospiterà il Cenaia in una sfida assolutamente da vincere per i biancorossi nella rincorsa alla salvezza. Impegno casalingo anche per il Sansepolcro che ospiterà il Seravezza con la voglia di compiere un’altra impresa dopo il successo conquistato in casa del Follonica Gavorrano domenica scorsa.