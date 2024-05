Le pagelle dei bianconeri. Si salva Abass, Beli ancora giù

Belinelli 5.5 (in 15’ 0/1 da due, 3/9 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo) Un attacco influenzale non gli consente di essere al meglio. Gioca poco nel primo tempo e non riesce mai ad entrare in partita riscattandosi parzialmente nella parte finale della gara.

Pajola 5 (in 30’ ½ da due, 0/4 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, 3 assist) Contro la zona di Tortona non ci ha capito nulla. Qualche lacuna anche in difesa.

Dobric 5 (in 7’ 0/2 da due, 1/1 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo) Entra, fa subito un paio di cose buone e poi con la stessa rapidità si perde.

Mascolo sv (in 1’ )

Shengelia 4.5 (in 17’ 2/5 da due, 0/1 da tre, 6 rimbalzi, 3 perse, un assist) Si vede che l’influenza l’ha messo completamente fuori giri.

Hackett 5 (in 26’ 0/4 da due, 1/3 da tre, 5 rimbalzi, una persa, 3 recuperate, 7 assist) Anche lui non riesce a cavare un ragno dal buco contro una difesa molto tattica. Una sola fiammata in attacco.

Mickey 5 (in 16’ 2/2 da due, 0/1 da tre, ½ ai liberi, 3 rimbalzi, una persa) Servivano la sua energia e la sua duttilità, ma si è scaricato subito.

Polonara 5 (in 14’ 1/3 da due, 2/4 ai liberi, un rimbalzo, un assist) Anche lui viene ingabbiato bene e non riesce a liberarsi.

Zizic 5.5 (in 6’ 2/2 da due, 2/2 ai liberi, 2 perse) Sale dalla panchina in un momento topico della gara e fa a sportellate, ma tende a subire la fisicità piemontese.

Duston 4.5 (in 16’ un rimbalzo, una persa) Praticamente impalpabile.

Abass 7 (in 30’ 2/3 da due, 4/6 da tre, 5/5 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 2 assist) Tiene a galla la Virtus per tre quarti predicando nel deserto, poi tira il fiato.

Cordinier 6 (in 22’ 4/13 da due, 0/2 da tre, 4/4 ai liberi, 8 rimbalzi. 3 assist) Partita molto discontinua, ma se la sua squadra non è finita sotto di 20 punti nel primo tempo lo deve anche a lui.

Massimo Selleri