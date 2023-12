Senza un attimo di riposo. Il Barça aspetta il Fenerbahce

Tornato in patria oggi il Barcellona ospiterà il Fenerbahce in una gara dove i catalani sono chiamati a difendere il secondo posto in classifica.

Le altre gare: Alba Berlino-Efes Istanbul 89-97, Panathinaikos Atene-Real Madrid 78-90, Partizan Belgrado-Olimpia Milano 82-69. Oggi: Zalgiris Kaunas-Monaco, Olympiacos Pireo-Bayern Monaco, Baskonia-Stella Rossa Belgrado, Barcellona-Fenerbahce Istanbul, Asvel Villeurbanne-Valencia.

La classifica: Real Madrid 24; Barcellona 18; Virtus Bologna 16; Monaco, Baskonia, Efes Istanbul, Partizan Belgrado e Maccabi Tel Aviv 14; Panathinaikos Atene, Olympiacos, Fenerbahce, Bayern Monaco e Valencia 12; Zalgiris Kaunas 10; Milano e Stella Rossa Belgrado 8; Villeurbanne e Alba Berlino 4.