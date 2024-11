Victor Gyökeres inarrestabile: è lui l’attaccante con più gol tra nazionale e club

Stoccolma, 21 novembre 2024 – Victor Gyokeres è semplicemente inarrestabile: con il poker messo a segno nella scorsa giornata di Nations League nella sfida contro l’Azerbaigian, l’attaccante dello Sporting Lisbona è arrivato a quota 32 reti stagionali tra club e nazionale. Una stagione da incorniciare finora, che si sta rivelando essere la più importante della carriera del 26enne attaccante svedese, che non vuole assolutamente fermarsi qua. Soltanto nelle ultime due sfide della sua nazionale, infatti, la punta ha messo a referto cinque reti: le quattro con l’Azerbaigian e la marcatura nella vittoria per 2-1 contro la Slovacchia, partita nella quale Gyokeres ha fornito anche l’assist ad Alexander Isak per la rete del definitivo 2-1. In questa speciale classifica formata dai giocatori con più gol tra club e nazionale, l’attaccante svedese guida la classifica con 10 marcature in più di Erling Haaland, che si trova a quota 22. Al terzo posto, invece, ci sono a pari merito Lweandowski (20 gol tra Polonia e Barcellona) e Kane (20 reti tra Inghilterra e Bayern Monaco). Proprio nell’ultima giornata di Champions League, giocata lo scorso 5 novembre, lo Sporting si era scontrato contro il Manchester City, e in quella partita Gyökeres segnò una tripletta, mentre Haaland fallì un calcio di rigore, con la partita che terminò 4-1 per i portoghesi.

La stagione strepitosa disputata finora ha fatto schizzare il prezzo del numero 9 dello Sporting, che, secondo i dati di Transfermarkt, ora vale 70 milioni di euro: il valore più alto mai raggiunto nella sua carriera. Lo Sporting lo acquistò nel 2023 dal Coventry City, squadra che ora milita in Championship, con la quale firmò un contratto fino al 2028 con una clausola di 100 milioni di euro. Sono tante le squadre che osservano attentamente la situazione del centravanti svedese, e qualche settimana fa si era parlato anche di un interessamento del Manchester United, soprattutto dopo il trasferimento di Ruben Amorim, allenatore con il quale Gyokeres aveva un ottimo rapporto, dallo Sporting proprio ai red devils. L’attaccante, tuttavia, ha preferito rimandare qualsiasi tipo di discorso sul suo futuro al termine della stagione: solo dopo il termine dell’annata calcistica si saprà di più sulle mosse del centravanti. In ogni caso, lo Sporting non ha alcune intenzione di svendere il suo attaccante, e la clausola rescissoria di 100 milioni di euro gioca sicuramente dalla parte del club portoghese che, in caso di cessione, potrà fiondarsi su un nuovo prospetto, data l’elevatissima somma che si porterà a casa.