Vigor e Castelfidardo Fare punti o sono guai

SENIGALLIA

Un successo metterebbe la Vigor al riparo da venti di tempesta. Un risultato negativo invece complicherebbe assai il cammino dei vigorini in questo finale di stagione. La gara di oggi contro il Termoli sarà in qualche modo determinante per i rossoblu di Senigallia che non vedono l’ora di tornare al successo, ma tra il dire ed il fare c’è di mezzo mister Mosconi: un tecnico che conosce bene il clima del "Bianchelli" visti i tanti precedenti.

"Di certo 6 risultati utili consecutivi non arrivano a caso – spiega mister Mauro Antonioli, il mister della Vigor -. È una squadra in salute, ben allenata, dico questo perché conosco Mosconi ed è un tecnico molto preparato. Mi aspetto un Termoli aggressivo, capace di chiudere tutti gli spazi e ripartire con incursioni molto insidiose. Dovremo esser bravi e soprattutto pazienti, non possiamo essere frettolosi nella gestione del pallone… Voglio vedere una Vigor concentrata e cinica".

La gara contro il Termoli non si può fallire, ma in un campionato così equilibrato nulla è scontato.

"I risultati lo stanno dimostrando: ogni pronostico può essere ribaltato, ormai tutto è possibile – continua l’allenatore della Vigor -. Ogni partita è una battaglia e nessuno può permettersi di prendere sotto gamba il rivale di turno, a prescindere dalla classifica. Logicamente far risultato oggi pomeriggio sarebbe un grande traguardo per la Vigor".

Nel corso della rifinitura però, è emerso un problema di non poco conto per l’allenatore: Gabbianelli, infatti, ha dovuto interrompere la rifinitura del sabato mattina per un problema al polpaccio, nonostante ciò mister Antonioli appare fiducioso: "Valutiamo Gabbianelli, speriamo di recuperarlo– dice -. Ha accusato un dolore al polpaccio, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente grave. Gli abbiamo solo chiesto di fermarsi a livello precauzionale. Altri indisponibili non ci sono, eccezion fatta per lo squalificato Kone e per Alonzi, anche se tra poco tornerà ad allenarsi con il gruppo". Molto difficile capire se l’allenatore si affiderà dal primo minuto a GabBianelli, al suo posto si potrebbe vedere Carnevale.

Nicolò Scocchera