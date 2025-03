Vigor e Castelfidardo Scontri da mal di testa

Il Castelfidardo vuol riprendere a volare. Ci proverà contro l’Aquila, oggi, al Mancini, anche se i rossoblu stazionano sul podio del girone F, terzi, anche se reduci da due pareggi di fila, senza reti, l’ultimo in casa contro l’Ancona. In precedenza i rossoblu avevano rifilato cinque reti all’Avezzano, in casa. Insomma un avversario di spessore sulla strada dei fidardensi, partito con propositi di vincere il campionato, ma il Castelfidardo non può sbagliare ancora. La squadra di Giuliodori dovrà rialzarsi dopo il ko di misura a Notaresco, una beffa arrivata sette giorni fa negli ultimi secondi che ha fatto male nel morale e nella classifica. "Affronteremo una squadra costruita per vincere il campionato che potrebbe sperare ancora in un buon piazzamento per un eventuale ripescaggio, ma per noi questa è una partita ancora più importante delle altre perché veniamo da un periodo negativo e quindi sarà fondamentale ripartire con il piede giusto - il pensiero di Marco Giuliodori, allenatore dei biancoverdi -. In settimana abbiamo lavorato soprattutto a livello mentale perché fisicamente stiamo bene e lo abbiamo dimostrato anche domenica tenendo bene il campo fino alla fine nonostante gli oltre sessanta minuti giocati in inferiorità numerica. Ho fatto anche i complimenti ai ragazzi ma in questo momento non basta quello che stiamo facendo, perché ci vogliono punti". Il Castelfidardo spera nei gol di Nanapere che rientra oggi dalla squalifica, ma non ci sarà Imbriola fermato per una gara dal giudice sportivo. "Cercheremo la vittoria, perché abbiamo i mezzi per giocarcela contro chiunque anche se davanti avremo una signora squadra, forte in tutti i reparti a partire dal portiere fino all’attacco dove possono contare su giocatori come Banegas". I fidardensi dovranno riscattare anche la sconfitta dell’andata, arrivata nel secondo tempo con la zampata di Del Pinto decisiva al Gran Sasso d’Italia. L’allenatore degli abruzzesi, Michele De Feudis, avrà tutti a disposizione. "Speriamo che sia la partita buona per migliorare. Troveremo una squadra che farà di tutto per metterci in difficoltà e che non pensava quattro cinque partite fa di trovarsi obbligata a fare dei punti per non finire nei playout".