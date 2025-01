Vigor La fumata bianca non c’è

Alessandrini, Antonioli, Ciampelli e Lauro. È una corsa a 4 verso la panchina della Vigor, una scelta che la società non può in alcun modo sbagliare. Tutti esperti, tutti validissimi professionisti, il direttore sportivo Roberto Moroni sta valutando pro e contro di ogni profilo, ma il dirigente senigalliese non ha nascosto che anche altri allenatori sono stati contattati. Difficile calcolare le percentuali, ancor più complicato fare previsioni. Intanto la squadra è al lavoro per ricomporre i cocci di una situazione pesante, ad oggi, per quanto concerne l’aspetto tattico, la situazione è nelle mani di Andrea Lazzari. Il carisma del giovane collaboratore tecnico, fortemente voluto da Clementi in estate, apprezzatissimo da società e tifosi e con un passato da professionista in Serie A, è l’unica arma a disposizione della squadra per non sciogliersi definitivamente in terra abruzzese.

"Devo tanto a mister Clementi e a tutto il suo staff, il passo indietro che ha deciso di fare mi rende molto triste - dice Lazzari -. Ho imparato tanto da Aldo, sia come giocatore, perchè non si finisce mai di apprendere, sia durante l’ esperienza da collaborare. È una premessa che ritengo doverosa, per quanto riguarda il campo invece ho cercato di portare avanti il lavoro intrapreso nelle ultime settimane, tuttavia, durante il primo allenamento la squadra era davvero abbattuta. Uno scoramento perfettamente leggibile nel volto dei ragazzi, pian piano si sono sciolti e gli allenamenti sono proseguiti molto bene. Chiedo a tutti di liberare la testa, ci aspetta una sfida difficile".

Altra notizia: Lazzari si sfila dalla corsa alla panchina vigorina. Anche il suo nome era in lizza e a molti tifosi non sarebbe affatto dispiaciuto. "Far parte di questo ambiente è un onore, sto vivendo un’esperienza molto formativa - continua l’ex Cagliari -. Guiderò la squadra sino a quando non arriverà il nuovo tecnico, al momento però, credo sia opportuno affidare questo compito a chi ha più esperienza di me". Lo spettacolo va avanti, il campionato non permette errori e distrazioni. Il gruppo rossoblu deve trovare dentro di sè la forza per rialzarsi. La prima trasferta del 2025 vedrà la Vigor impegnata nella difficile trasferta di Avezzano, un campo storicamente molto complicato per i rossoblu. Calcio d’inizio in programma domenica, alle ore 14:30, allo "Stadio dei Marsi". Il club abruzzese ha già diramato le informazioni utili per i tifosi senigalliesi che vorranno seguire la squadra, per la prima volta senza Aldo Clementi in panchina. La prevendita è attiva da ieri pomeriggio e terminerà sabato alle ore 19. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente online attraverso il circuito Go2.it. Il link di accesso è possibile trovarlo nel sito del club senigalliese.

Il botteghino ospite rimarrà chiuso il giorno della gara, mentre il costo del singolo biglietto è pari a 10 euro a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita. È necessario accompagnare il tagliando con il documento di riconoscimento in corso di validità.

Nicolò Scocchera