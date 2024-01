Vigor sempre più in alto. Ma c’è la grana infortuni

La Vigor vola sempre più in alto. I ragazzi di Clementi espugnano anche il "Cannarsa" di Termoli grazie ad una doppietta di Andrea Zammarchi, il 2024 non poteva iniziare meglio.

Successo meritato, ma la partita si è rivelata molto complicata, proprio come aveva previsto Aldo Clementi. I giallorossi infatti hanno dato battaglia sino alla fine nonostante la doccia fredda del doppio svantaggio. Nel primo quarto d’ora Zammarchi ha seminato il panico, tuttavia segnare troppo presto può essere pericoloso, tant’è che la Vigor si è un po’ adagiata mostrando un atteggiamento che mister Clementi non ha affatto gradito. L’allenatore di Senigallia ha lodato lo spirito di sacrificio dei suoi, ma avrebbe preferito più carattere in alcune fasi del match.

"Siamo partiti bene ed i gol di Zammarchi ne sono la prova – afferma l’allenatore della Vigor -. con il passare dei minuti però abbiamo concesso troppo. Mi aspetto sempre grandi cose da questa squadra che sta dimostrando una fortissima personalità". Clementi alza l’asticella, fa notare i lati positivi e quelli negativi, ma non può nascondere l’ammirazione per i suoi giocatori, capaci di gettare il cuore oltre l’ostacolo nonostante le difficoltà.

Alla fine l’ha risolta Andrea Zammarchi, il giovane attaccante romagnolo ha scelto la partita giusta per siglare i suoi primi gol in maglia vigorina. Arrivato in punta di piedi nel mercato invernale per sopperire alla partenza di D’Errico, si è subito messo al lavoro con serietà e dedizione ed oggi raccoglie i frutti del suo impegno.

I veri problemi in casa Vigor sono legati agli infortuni: la trasferta molisana ha messo k.o. altri due elementi della rosa rossoblu: Balleello e Mori. Se il primo deve fare i conti con sgraditi problemi intestinali, per il giovane esterno i guai sono più seri. "Non ho alcuna informazione certa sull’infortunio di Mori, dovrà fare degli accertamenti, speriamo non sia nulla di grave – afferma il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. E’ un problema muscolare che riguarda il flessore, se lo è procurato in fase di allungamento in un’azione di gioco, ad oggi posso dire solo questo. Quest’anno siamo davvero sfortunati, per fortuna però Bartolini e Bucari sono sulla via del recupero". I due esterni stanno molto meglio, Bartolini dovrebbe essere a disposizione già domenica prossima. Bucari invece potrebbe essere convocato per la prossima trasferta.

Nicolò Scocchera