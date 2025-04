Gyokeres monstre: sei triplette stagionali

Lisbona, 19 aprile 2025 – Uno dei nomi più caldi di questa stagione è sicuramente quello di Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona. Lo svedese, arrivato nel 2023 dal Coventry City per 20 milioni di euro, sta disputando la sua miglior stagione della carriera, e non ha nessuna intenzione di fermarsi. L'attaccante è stato l'assoluto protagonista anche nella giornata di ieri, nella sfida vinta dallo Sporting contro il Moreirense, che ha permesso ai biancoverdi di mantenere la testa della classifica. Gyokeres ha trascinato la sua squadra al successo grazie a una tripletta, messa a segno tra il 12' e il 52', con il gol segnato da Cedric Teguia al 56' che ha chiuso il match sul 3-1. Quella di ieri è stata la sesta tripletta del giocatore svedese in questa stagione, dopo quella messa a segno nel 5-0 contro l'SC Farense lo scorso 23 agosto (la gara è terminata 5-0 per lo Sporting), il poker contro l'Estrela Amadora il 1° novembre 2024 (5-1 il risultato finale), quella contro il Manchester City in Champions League il 5 novembre (con i portoghesi che si sono imposti con un sonoro 4-1), il poker in nazionale contro l'Azerbaigian il 19 novembre (con la Svezia che ha vinto 6-0 quella gara), e quella contro Vitoria Guimaraes (nel 4-4 del 3 gennaio 2025). Gyokeres è in corsa anche per la vittoria della scarpa d'oro, ed è uno dei principali candidati alla vittoria finale insieme a Salah e Lewandowski, con queste ultime partite di campionato che saranno decisive per la conquista del trofeo. L'egiziano guida la classifica con 54 punti dati dai 27 gol segnati, e al secondo posto c'è proprio lo svedese con 51, appena davanti a Lewandowski (terzo a quota 50). Già nei mesi scorsi si è parlato del futuro dell'attaccante, che potrebbe essere lontano da Lisbona. Nel contratto del giocatore è presente una clausola rescissoria di 100 milioni, e data la stagione giocata finora è molto probabile che una delle big europee possa pagarla per acquistarlo. Qualche tempo fa si è parlato di un interesse del Manchester United, allenato da Ruben Amorim, che l'ha guidato proprio allo Sporting, ma solo nei prossimi mesi si saprà di più e sulla scelta dell'attaccante incideranno tanto le competizioni europee che le squadre interessate dovranno disputare. I red devils sono in pole position, ma attenzione anche a Arsenal, Chelsea e Liverpool, che osservano attentamente la situazione del giocatore e potrebbero inserirsi da un momento all'altro.