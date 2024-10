Vis, Bosco rieletto nel Consiglio di Lega. L’ex regista Giorno guiderà il Sestri Levante

La conferma del presidente Mauro Bosco come membro del Consiglio direttivo di Lega Pro è la cornice perfetta per avvicinarsi al meglio per il match contro il Sestri Levante. Il 2 ottobre, si è infatti tenuta a Firenze,nella sede della lega pro, l’assemblea elettiva delle societa’. Sono numerose le conferme che hanno però lasciato spazio anche a qualche novità. Fiducia infatti per altri quattro anni in Matteo Marani come presidente di Lega, Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri come vice presidenti e ad alcuni componenti del consiglio amministrativo. Oltre al presidente biancorosso anche Alessandra Bianchi (Padova), Patrizia Rossana Testa (Pro Patria) e Stefano Udassi (Torres) sono stati confermati all’ interno della amministrazione alla quale si sono però aggiunti Angelo Antonio D’Agostino (Avellino) e Nicola Grieco (Audace Cerignola).

È nel segno della continuità che anche Vis Pesaro e Sestri Levante vogliono proseguire il loro campionato. Infatti se i marchigiani si ritrovano nella parte sinistra della classifica, i liguri con due vittorie nelle ultime tre partite stanno iniziando solo adesso la loro scalata. La formazione che ospiterà la Vis Pesaro domani alle 15, dopo un avvio a rilento con solo un punto nelle prime quattro partite sta trovando ora il giusto equilibrio. Infatti grazie anche all’arrivo di due svincolati d’esperienza come il difensore centrale Nahuel Valentini (con diversi gettoni in serie A con il Livorno) e del regista Francesco Giorno, ex Vis, sono arrivate due pesanti vittorie esterne contro legnago e pianese. Questi due scontri diretti per la salvezza hanno reso un gruppo giovanissimo, consapevole dei propri mezzi. Ora però” i corsari” hanno un compito, regalare la prima gioia interna ai propri tifosi. Dopo una stagione trascorsa tra Carrara e Vercelli, in attesa dell’ adeguamento dello stadio Giuseppe Sivori ai canoni del professionismo, in questo avvio il Sestri non è ancora riuscito a sfruttare il fattore casa. Complice un calendario sfavorevole, che ha posto davanti ai liguri squadre del calibro di Torres e Spal, la squadra di mister Andrea Scotto ha collezionato solo sconfitte se si esclude lo 0-0 con il Pineto. Un gruppo rivoluzionato,he ha cambiato i due terzi della rosa ed ha salutato anche mister Enrico Barilari, autore di una promozione e di una salvezza tranquilla al primo anno tra i professionisti. Con il suo 3-5-2 impostato sulle ripartenze, mister Andrea Scotto, reduce da una esperienza positiva nella primavera della Virtus Entella, non vuole essere da meno. In queste ultime giornate sta trovando dei pilastri su cui fondare le basi per replicare i risultati della scorsa stagione. Sono i miracoli tra i pali di Joyce Ancoura, la solidità che il giovanissimo Francesco Conti sta apportando alla difesa e la classe cristallina del numero 10 Luca Clemenza gli aspetti più positivi.

Anche contro la Vis una buona parte di squadra non supererà infatti i vent’anni. Contro i biancorossi potrebbero però esserci delle variazioni riguardanti il modulo. A causa dell’espulsione nell’ ultima giornata, i liguri non avranno la forte ala destra Podda e per questo motivo mister Scotto potrebbe optare per una difesa a quattro. Una Vis che sabato affronterà una squadra dalla storia centenaria che dopo una miracolosa salvezza ottenuta nella scorsa stagione vuole riconfermarsi tra i professionisti. I pcrdenti sono quelli dell’anno scorso: una vittoria e un pareggio per i liguri.

Lorenzo Mazzanti