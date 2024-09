Vis Chiusura di mercato giocata in difesa

La serata di ieri è vissuta sul possibile scambio di difensori esterni tra la Vis e il Cosenza: Riccardo Zoia in rossoblù (prestito con diritto di riscatto), Pietro Martino in biancorosso. Quest’ultimo, modenese, classe ’97, è un terzino destro esperto, rientrato da poco da un infortunio al tendine d’Achille che lo ha tenuto fermo nel girone di ritorno della passata stagione. Cresciuto nel Sassuolo, dal 2022 è al Cosenza, dove ha collezionato 39 presenze in B (10 nella scorsa stagione, 28 in quella precedente); prima aveva militato nel Foggia. Operazione in dirittura, secondo alcuni siti, ma assenza di comunicazioni ufficiali. Ieri comunque Zoia si è allenato regolarmente con la Vis. Sempre ieri il difensore Francesco Cusumano, ultimo degli esuberi in casa vissina, è stato ceduto in prestito alla Recanatese in Serie D. L’ex biancorosso Diego Stramaccioni, ex Juve, si è accasato invece al Gubbio, in prestito dalla Reggiana.

Mister Stellone, in preparazione alla gara di lunedì sera al Benelli contro l’Arezzo (ore 20.45), ha fatto svolgere ai suoi una serie di partitelle a ranghi misti in campo ridotto. Capitan Di Paola appare pienamente recuperato e si spera che sia della partita. L’Arezzo al Benelli sarà privo del difensore centrale Chiosa, presente nella gara di coppa a Pesaro ma assente una settimana fa contro il Campobasso per un problema al flessore della coscia. Al suo posto l’ex Rimini Gigli. Sarà assente anche il centrocampista Damiani, reduce da un intervento chirurgico al ginocchio. Il tecnico Troise potrà invece disporre degli ultimi arrivati Ogunseye (dal Cesena) e Tavernelli (dalla Casertana). Entrambi gli attaccanti sembrano destinati alla panchina, anche perché fin qui scarsamente impiegati dalle squadre di provenienza.

La formazione dovrebbe essere molto simile a quella che ha battuto una settimana fa il Campobasso. A centrocampo Settembrini sembra favorito su Catanese (dato in partenza verso la Lucchese). In avanti il tridente Pattarello, Gucci, Guccione. Come già in coppa, gli amaranto avranno al seguito un buon numero di tifosi: a ieri sera i biglietti venduti per il settore ospiti erano 150 e la prevendita proseguirà fino a domani alle 19. In casa Vis oggi è l’ultimo giorno utile per sottoscrivere gli abbonamenti. Un primo risultato è stato raggiunto con il superamento di quota 603 della scorsa stagione.

Difficile invece avvicinare l’obiettivo delle mille tessere che si era data la società. Al momento si viaggia verso quota 700. Gli abbonamenti si possono sottoscrivere al botteghino dello stadio Benelli dalle 15 alle 19. Botteghino regolarmente attivo anche per la vendita dei biglietti, insieme al circuito Vivaticket e ai punti vendita cittadini.