Vis, dopo gli acquisti si cercano punti. Al "Benelli" è scontro diretto con la Spal

Youssouph Pape Sylla ha appena salutato, destinazione Perugia. Juan Molina è appena arrivato e al primo allenamento in biancorosso sprizza una gioia evidente. Attenzione: l’attaccante argentino, tesserato ieri sera e già a disposizione, è l’uomo su cui scommette forte il direttore Menga, che l’ha pescato in D al Mori Santo Stefano. Joel Obi sarà a Pesaro martedì, Francesco Nicastro, in tempo per essere arruolato in vista di Olbia: al momento il centravanti ormai ex Pontedera è bloccato dalla febbre. Dopo un lungo periodo di prova, la Vis ha inoltre deciso di tesserare il difensore Gian Marco Neri, classe 2002, fratello gemello del portiere Filippo. Ancora sul fronte uscite: Cusumano è salito ad Alessandria, Marcandella sembra indirizzato verso Fermo, Mattioli è in procinto di accasarsi altrove, dove ancora non si sa.

Come all’andata, la vigilia di Vis-Spal è condizionata dal mercato. Solo che allora si era agli sgoccioli di quello estivo e adesso agli inizi di quello di gennaio. La Vis comunque il grosso l’ha già fatto: e con Sylla ha realizzato anche un notevole gruzzolo. Questa fase di transizione non aiuta Simone Banchieri: partito Sylla e non ancora arrivato Nicastro, il tecnico si ritrova con un

buco in attacco. Dove peraltro si registra anche la probabile defezione di Pucciarelli: "Ha un problema al ginocchio – dice il tecnico – non so se riuscirà ad esserci, almeno per la panchina". Quanto a Sylla, prevale la soddisfazione di vederlo partire per un club importante: "E’ arrivata questa richiesta irrinunciabile per il club e il giocatore, con lui siamo riusciti a crescere molto e dobbiamo essere soddisfatti". Al posto del senegalese, come punta centrale, giocherà Karlsson: "Abbiamo la soluzione in casa, anche se le caratteristiche sono differenti". Resta da vedere chi affiancherà De Vries alle spalle del centravanti. Due le soluzioni: Di Paola, con Valdifiori in regia; oppure Mamona, mantenendo Di Paola in regia e conservando Valdifiori (non ancora a pieno regime) come cambio. In difesa, rientrante Tonucci, Rossoni è il candidato al posto dello squalificato Zagnoni. In porta dovrebbe essere la volta del recuperato Filippo Neri, assente dal lontano derby di Ancona dell’8 ottobre.

Banchieri ha tracciato anche un bilancio dell’andata: "Siamo cresciuti molto, strada facendo. E lo dimostrano i 18 tiri effettuati contro la Juve. Ora la squadra gioca con intensità, i giocatori sono sempre in relazione tra loro. Bisogna continuare così, per

alimentare il nostro sogno salvezza. La classifica? Va guardata ad aprile". Sulla partita che viene: "Gara decisiva sia per noi che per loro che abbiamo gli stessi punti. Sarà diversa rispetto all’andata (sconfitta di misura, e con non poche recriminazioni, ndr), bisognerà prestare molta attenzione ai dettagli".

Precedenti: siamo al 10° confronto tra Vis e Spal, tutti fra C1, C e C2: al Benelli una vittoria vissina e tre pareggi, a Ferrara 4 sconfitte e un pari.

Così in campo (ore 16,15, stadio "Benelli").

VIS (4-3-2-1): Neri (Polverino); Da Pozzo, Tonucci, Rossoni, Zoia; Nina (Iervolino), Di Paola (Valdifiori), Rossetti; De Vries, Mamona; Karlsson. All. Banchieri. A disp. Fortin, Peixoto, Ceccacci, Loru, Foresta, Gulli, Kemayou, Molina.

SPAL (4-3-3): Alfonso; Fiordaliso, Peda, Bassoli, Tripaldelli; Contiliano, Bertini, Collodel; Rao, Rabbi, Maistro (Edera). All.

Colucci. A disp. Del Favero, Meneghetti, Dumbravanu, Valentini, Celia, Saiani, Bruscagin, Parravicini, Puletto, Deme, Orfei, Antenucci.

Arbitro: Castelleone di Napoli.