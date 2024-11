Vis Duemila euro di multa per i raccattapalle

Vis-Pescara nel mirino del giudice sportivo. Pesaro ha pagato a caro prezzo la gara vinta con la capolista. Il giudice sportivo ha avuto mano pesante, multando di duemila euro la Vis "per avere i suoi raccattapalle, durante il secondo tempo, ritardato volontariamente e sistematicamente la restituzione dei palloni nonostante i numerosi inviti a cessare tale comportamento; in due occasioni, a gioco in svolgimento, calciavano il pallone in campo". Le altre ammende: Sestri Levante 1.000 euro, Pescara 500 ("per essersi i suoi sostenitori arrampicati sulla recinzione e aver danneggiato i servizi igienici"), Ascoli 300, Pontedera 200.

Dirigenti: inibizione fino al 26 novembre e 500 euro di ammenda a Pasquale Foggia (Pescara) "per aver tenuto a fine primo tempo una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell’arbitro".

Allenatori: due giornate a Mattia Baldini (Pescara) "per aver proferito parole minacciose e ingiuriose nei confronti di Moreno Fusco (Vis Pesaro) e aver avuto un contatto fisico con quest’ultimo; una giornata a Gorgone (Lucchese). Operatori sanitari: tre giornate a Moreno Fusco (Vis) "per gesto osceno a fine gara nei confronti degli avversari, provocando parapiglia fra i tesserati"; una giornata Giunti (Pontedera).

Collaboratori: tre giornate a Giuliano Domenicucci (Vis) "per offese agli avversari a fine gara". Calciatori: due giornate a Palmisani (Lucchese); una a Basso Ricci (Legnago), Sias (Sestri), Squizzato (Pescara), Bruscagin (Spal), Cerretti (Pontedera), Cianci (Ternana).

Designazioni. Pianese-Vis Pesaro di domenica (17,30) sarà diretta da Leonardo di Mario di Ciampino (assistenti Macchi di Gallarate e Ferraro di Frattamaggiore, quarto uomo Ferrara di Roma 2). Di Mario è al primo anno di C e non ha precedenti con la Vis.