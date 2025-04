Vis e Spal si sfidano al Benelli: obiettivi playoff in palio

Vis e Spal in campo oggi alle 18: è il recupero della trentasettesima giornata, rinviata per la morte di Papa Francesco. Gara delicata. Se in casa Vis, dopo le due sconfitte consecutive, la necessità è quella di rimettersi sulla buona strada per presentarsi con ottimismo e dalla migliore posizione possibile ai blocchi di partenza dei playoff, per la formazione estense il pallone del Benelli scotterà e non poco. Gli uomini di mister Baldini oltre a garantirsi la terzultima piazza, distaccandosi dunque da Sestri Levante e Legnago (rispettivamente con quattro e cinque punti in meno degli emiliani), vorranno tener viva la possibilità di scavalcare il Milan Futuro. I giovani rossoneri, con due punti in più dei biancoazzurri, grazie alla striscia di tre successi consecutivi si sono momentaneamente accapparrati il diritto di partire ai playout con una posizione di vantaggio, proprio come successe alla Vis lo scorso anno. Per quanto riguarda la compagine biancorossa l’obiettivo dichiarato dal tecnico è invece quello di difendere la settima posizione. La Pianese ottava, con tre punti in meno dei pesaresi sarà di scena a Terni contro una formazione che, a +5 dalla Torres terza, ha staccato la spina ed è reduce da tre ko consecutivi. Una vittoria oggi darebbe agli uomini di Stellone l’aritmetica certezza di giocare il primo turno dei playoff tra le mura amiche visto la migliore differenza reti con la Pianese. Negli scontri diretti, tra i toscani e i pesaresi regna infatti un perfetto equilibrio, ma le sette reti di differenza tra le due compagini renderebbero insignificante la gara contro il Milan. Se così fosse Stellone ha già preannunciato di preservare nell’ ultima gara di campionato gli attuali diffidati: Vukovic, Tavernaro, Cannavò e Di Paola. Defezioni che si aggiungerebbero a quella di Palomba che a causa di un infortunio alla coscia è in dubbio anche per il primo turno playoff. Una vittoria oggi fornirebbe ai vissini anche l’opportunità di mettere pressione all’Arezzo, attualmente quinto e con due punti in più rispetto ai biancorossi. La squadra toscana se la vedrà contro la Lucchese. Oggi Stellone, pur senza Okoro, Palomba e Bove proverà in tutti i modi a fissare il successo dell’ andata.

Così in campo (Stadio Tonino Benelli ore 18)

VIS (3-4-2-1): Vukovic; Ceccacci, Coppola, Zoia; Peixoto, Pucciarelli, Paganini, Cannavò; Di Paola; Nicastro, Lari. A disp. Pozzi, Mariani, Tonucci, Neri, Di Renzo, Rabbini,Schiavon, Raychev,Orellana, Tavernaro All. Stellone

SPAL (3-4-3): Galeotti; Bruscagin, Nador, Fiordaliso; Calapai, Awua, Paghera (El Kaddouri), Ntenda (D’Orazio); Spini, Molina, Parigini A disp. Meneghetti,Zenti, Iglio, Haoudi, Nina, Zammarini, Radrezza,Rao, Antenucci All.Baldini

Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta Lorenzo Mazzanti