Vis felice con l’angelo biondo venuto dal nord. La favola di Karlsson regala gol ed emozioni

Faccia da bravo ragazzo, killer instinct in area di rigore. L’uomo venuto dal gelido nord conferma di avere il piede caldo. E pure un cuore grande: basti vedere gli abbracci che dispensa urbi et orbi ad ogni gol. A febbraio è già arrivato in doppia cifra, dopo aver trascorso i primi mesi quasi da spettatore: prima il polpaccio, poi la frattura dello zigomo. Il rientro, inevitabilmente, era stato graduale e con scarso minutaggio. Basti dire che la

prima partita intera è arrivata solo alla 18ª giornata. Ottar, quando arriva il primo gol? "Presto, se il mister mi fa giocare", rispondeva. Oggi è il fattore K, giocatore simbolo di questa Vis che ha cambiato marcia e nel girone di ritorno viaggia a ritmo playoff (13 punti contro i 6 dell’andata).

Ottar Magnus Karlsson da Reykjavik, classe ‘97, sta vivendo la sua migliore stagione. Aveva segnato di più solo nell’ Usl Championship, una sorta di serie B statunitense. I suoi 10 gol con la Vis li ha realizzati nelle ultime 11 partite, a partire da Perugia. Zampata rapace nell’area piccola, quel giorno, un gesto che gli

appartiene e si è ripetuto anche contro il Pescara. A seguire, contro il Sestri, la prima delle sue tre doppiette. Repertorio completo: testa, piede, tiro, triangolo, attacco alla profondità. Prima o seconda punta. Nel conto anche tre pali e un assist, che in verità sarebbero due, perché può considerarsi tale anche il passaggio che domenica ha messo Pucciarelli in grado di puntare l’area. Da Pescara non hanno mancato di notare un particolare: Karlsson aveva già segnato al Delfino, con la maglia del Venezia 2020-21 – unico suo gol in serie B – ed era stato anche allora un doloroso 4-0 per gli abruzzesi. Numeri alla mano, l’islandese ha il rendimento più alto tra i bomber del girone dopo Christian Shpendi. Il bianconero (16 centri) segna un gol ogni 94 minuti, il biancorosso uno ogni 104’. Senza rigori. A seguire Morra del Rimini (14 bersagli, uno ogni 128’), Volpicelli del Pineto (11, uno ogni 181’), Gucci dell’Arezzo (10, uno ogni 193’), Fischnaller della Torres (10, 196’), Spagnoli dell’Ancona (10, 226’). Volpicelli e Spagnoli sono anche re degli assist fra gli attaccanti: 6 a testa.

Un bomber così alla Vis mancava da una vita. L’ultimo ad andare in doppia cifra, per restare al campo della C, era stato Tino Borneo, due volte consecutive: nel 2002-03 con 13 centri, l’anno dopo con 11, prima di essere ceduto alla Samb. In tutto, a partire dal primo campionato vissino nella C nazionale a tre gironi (’59-60) i marcatori biancorossi in doppia cifra sono stati 6: La Volpicella proprio in quell’anno (11 reti), Caposciutti dieci anni dopo (11), Sandro Cangini nell’87-88 in C1 (14), quindi Borneo.

Karlsson, anche solo peggiorando un po’ la media, ha la possibilità di diventare il migliore di tutti. "Speriamo che la società non lo venda a fine campionato", diceva un tifoso lustrandosi gli occhi dopo la vittoria col Pescara. Purtroppo l’eventualità non si pone: Karlsson è del Venezia, come una mezza dozzina di vissini, e per lui si aprono altri scenari. "Karlsson – ha detto Banchieri – sta avendo ora la fortuna che gli è mancata prima d’ora in Italia. E se la merita: è un bravissimo ragazzo, persegue la laurea (in economia, ndr) così come gioca a calcio. Mi riempie di felicità vederlo segnare".

Le ultime. Simone Castigliani ha riportato una lesione di 1° grado al gastrocnemio mediale. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni. Per il resto tutti gli infortunati, compresi Jack De Vries e Joel Obi, sono rientrati in gruppo.