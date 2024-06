Vis Festa del calcio al Benelli con Ambrosini

Al "Benelli" è andata in scena la festa del calcio, con la primna edizione della "Vis Pesaro cup" a cui hanno partecipato 56 squadre e che ha riempito gli alberghi della città per diversi giorni (settecento hanno soggiornato, a migliaia invece si sono avvicendati sugli spalti). Il torneo era aperto dalle categorie under 9 (primi calci) all’under 17 (Allievi) con squadre provenienti anche da Svizzera e San Marino. La Vis ha partecipato con squadre sempre di età ionferiore alla categoria, conquistando diversi secndi e terzi postu: "Ma al di là del risultato ci hanno fatto piacere le parole di apprezzamento di tanti per la buona riuscita del torneo", dice Stefano Falghera, responsabile dei rapporti con le società del territorio e regista del riuscito evento che ha vistoi anche la partecipazone di Massimo Ambrosini: "Massimo – ha detto Falghera – che ringrazio personalmente, ha girato dversi cvampi e visto alcune partite, tra cui quelle della Vis. Alle premizioni invece sono intervenuti i giocatori della Vis Mamona e Pucciarelli e abbiamo avuto la visita anche dell’assessore Mila Della Dora". Diversi i campi utilizzati: "Oltre allo stadio Benelli – spiega Falghera – e al Supplemnateare abbiamo giuocato anche alla Polveriera, grazie all’Usav, a Loreto grazie alla Vf Academy, a Villa san Maetino e Muraglia. Ringrazio tutte le società che hanno collaborato e anche le nostre affiliate Della Rovere, Vf Academy Pesaro, Fermignanese e Fenix Napoli che non ha potuto partecipare ma che ha ricevuto in dono la maglia di valdifiori. Ringrazio anche i genitori, i collaboratori e il presidente Bosaco che tiene molto a questo torneo che credo avrà una evoluzione e ai giovani".

Per il futuro, dice Falghera, "stiamo pensando ad altri tornei giovanili sia per società professionistiche che dilettantistiche. Il movimento giovanile come ha detto il presidente Bosco in conferenza, sta crescendo e stiamo lavorando su vari fronti per nuovi importanti eventi, senza trascurare anche momenti di formazione molto importanti. Voglio ringraziare infine anche la banda di Candelara, lo speaker Nobili, la croce rossa, K-Sport, 2R organizzazione ed Esatour per la logistica e l’incoming. Ancue i rapporti con le societò del territorio stanno migliorando".

d. e.