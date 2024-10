Vis, i complimenti di Formisano da Perugia:: "Squadra forte e organizzata, farà bene"

"Una squadra temibile ed organizzata, contro la quale è molto difficile giocare e fare risultato". E’questa la descrizione perfetta della Vis Pesaro dopo sette giornate di campionato. Queste sono le parole che mister Formisano, al termine del match a reti bianche tra Vis Pesaro e Perugia, ha riservato ai biancorossi di casa, avversari che gli hanno creato qualche problema. Le parole dell’allenatore del "Grifo" vanno ad elogiare il lavoro di mister Stellone e del suo staff, allungando così la lista di complimenti formata da tutti quegli allenatori che hanno affrontato fin qui i biancorossi: "Bisogna riconoscere alla Vis – ha affermato il tecnico degli umbri che a Pesaro si giocava anche un po’ di panchina dopo i primi risultati altalenanti e soprattutto dopo la netta sconfitta con il Rimini – di sapere stare in campo come una vera squadra di serie C. Di sapere cioé sporcare l’azione, aggredire, togliere l’iniziativa senza lasciare perdere un contrasto e anzi attaccandosi agli episodi con grinta e tempismo. E’ una squadra forte, che gioca al calcio, quella che ho visto, un avversario temibile e per questo il punto va accettato anche da parte nostra specie in questo momento in cui bisognava evitare il peggio". Vis da salvezza? Per Formisano non esattamente: "La salvezza è un po’ poco per quello che ho visto, la Vis è una squadra che può ambire a qualcosa in più e che saprà conquistare obiettivi importanti mantenendo questo atteggiamento".

Il campo, sponda Pesaro, ha detto effettivamente questo. Il gruppo si è rivelato solido in ogni occasione. È diventato consapevole della sua forza, ha trovato dei leader, sul piano tecnico ma anche umano, pronti a trascinarlo. In una vera e propria partita a scacchi a questa Vis con il Perugia è mancata solo l’ultima mossa: quella dello scacco matto. Di fronte a sé ha trovato una squadra che come dice Formisano ha disputato "una partita d’equilibrio e d’attenzione", e che in piena emergenza offensiva ha scelto di attendere bassa le manovre offensive biancorosse per poi ripartire. Ripartenze contenute egregiamente da una linea difensiva che è riuscita a rendere Vukovic uno spettatore non pagante di questo match. Una Vis che anche in questa occasione ha giocato in dodici. Ebbene sì, perché la spinta del tifo biancorosso sta avendo un grosso impatto sulle prestazioni casalinghe di questa Vis.

Ad accorgersene è lo stesso Formisano: "Una squadra veramente difficile da affrontare in questo campo, soprattutto in casa sua ha perso una partita e non so nelle ultime quante". E se il tecnico degli umbri non se lo ricorda, glielo possiamo ricordare noi: sono ben 5 le vittorie casalinghe sotto la gestione Stellone, a discapito di una sconfitta ed un pareggio, maturato proprio nell’ ultima di campionato. Il tecnico ex Frosinone è riuscito a fare del Tonino Benelli il proprio fortino, decisivo per la permanenza in Lega pro e per un buon avvio nella stagione successiva. Fa ben sperare anche il settore giovanile che in quest’ultimo weekend ha visto trionfare la squadra primavera e l’under 17 rispettivamente sui campi di Arzignano e Trento.

Lorenzo Mazzanti