Vis, il direttore dell’area tecnica Menga: "Sappiamo come migliorare con il mercato"

C’è stata solo Vis, almeno per mezzora, nel match contro la Juventus NG ma il risultato anche questa volta (quarto pareggio di fila) non è andato di pari passo con la prestazione. Per risolvere l’equazione i tecnici sono al lavoro e si tiene d’occhio l’apertura ufficiale del mercato dei professionisti previsto da martedì 2 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2024. L’importante sarà partire subito e con operazioni mirate, ma queste cose il responsabile dell’area tecnica della Vis Pesaro Michele Menga lo sa e bene.

Menga una Vis in crescita stando alle ultime partite?

"Una Vis Pesaro che sicuramente nella fluidità del palleggio e del gioco è migliorata tanto. Lo dimostrano le innumerevoli occasioni che in ogni partita abbiamo. Sicuramente dovremmo imparare a essere più cinici ma fa parte anche questo di un percorso di crescita. Farei un plauso ai ragazzi per il senso di appartenenza e all’attaccamento alla maglia dimostrato in ogni singola partita".

Dove dovrà migliorare?

"Valuteremo le occasioni che ci riserverà il mercato, abbiamo le idee chiare dove intervenire".

Cosa si aspetta dal girone di ritorno?

"Un girone di ritorno difficile, con tante battaglie sportive, ma in campo ci sarà una Vis importante, che rispetterà e onorerà la maglia e i colori della sua città. Il girone d’andata ha dimostrato che questa squadra può battersi con tutte, solo con il Gubbio e il Cesena non ci siamo forse fatti trovare pronti a livello mentale, per il resto ci è mancato solo un po’ di fortuna in più".

A proposito di mercato ci sono notizie?

"Per il momento no, comunicheremo quando ci saranno certezze".

Finisce qui la chiacchierata con Menga ma approfondendo le voci di mercato con alcuni operatori, in modo particolare quelli a conoscenza della categoria viene fuori che l’obiettivo principale della Vis Pesaro riguarda l’ingaggio di un attaccante e nella lista dei "papabili" c’è Francesco Nicastro (cl’91) del Pontedera e con lungo e importante curriculum alle spalle tra cui tre campionati di serie B. Forti richieste sono arrivate per Manuel Di Paola ma, a meno di offerte irrinunciabili, la società non lo cederà. Un altro giocatore che ha richieste, visto le qualità e la giovane età è Sylla. Su di lui c’è il forte interessamento di due società della stessa categoria e una (meno concreta) di serie B. Riguardo la notizia di ieri del sito Tuttoc.com che vuole l’interessamento di una società di serie B per il centrocampista classe 2001 Christian Nina ( 7 presenze e 2 reti) pare che non ci sia nulla di concreto.

Amedeo Pisciolini