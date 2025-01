Vis Juve e Milan trattano per avere Okoro

"Sostengono gli eroi se il gioco si fa duro, è da giocare". Questa frase,con la quale Marco Mengoni apre il suo celebre brano "L’essenziale" può essere il giusto slogan per l’ardua trasferta di Arezzo. In questo caso l’unica forza che può sostenere gli eroi biancorossi è quella delle idee. Senza il supporto del proprio tifo e di due leader tecnici e carismatici come Paganini e Pucciarelli la Vis vuole confermarsi grande anche nel 2025.

Dopo essersi candidati come rivelazione della prima parte di campionato, i vissini sono ora chiamati a confermarsi come una solida realtà. La prova che li aspetta lunedì è di un coefficiente di difficoltà altissimo ma gli uomini di Stellone hanno già abituato il proprio pubblico a questo tipo di imprese. Fermando la capolista Pescara e sfatando dei tabù come il Romeo Neri di Rimini e il Paolo Mazza di Ferrara i biancorossi hanno fatto sognare, nel corso di questa stagione, un’ intera città. Considerate le assenze, vincere ad Arezzo risulterebbe un’ impresa del calibro di quelle sopracitate e per farlo Stellone, nel corso di questa settimana, ha focalizzato il lavoro sugli ultimi venti metri di campo. Con azioni di attacco contro difesa ha infatti voluto testare la propria retroguardia sui cross alti provenienti dalle corsie laterali. Ad Arezzo infatti ogni dettaglio farà la differenza e le spizzate di testa,per i toscani, rappresentano una specialità della casa. Il centravanti amaranto Roberto Ogunseye con i suoi 189 centimetri d’altezza sarà per Coppola e compagni uno scomodo cliente per quanto riguarda il gioco aereo. Occasione valida, quella delle azioni attacco contro difesa, oltre che a tenere un’ intensità di allenamento sempre elevata anche per provare con insistenza il tiro dal limite dell’ area. Le doti balistiche dei vari Di Paola, Orellana ed Okoro sono ormai note a tutti e anche ad Arezzo potrebbero rappresentare una chiave di svolta. Se le punizioni di Di Paola sono ormai scolpite negli occhi e nei cuori di ogni tifoso biancorosso, le conclusioni dal limite hanno permesso ad Orellana di essere paragonato a Dybala e ad Okoro di siglare il gol dell’ anno in casa Vis.

Trattative, per quest’ ultimo, che aumentano di giorno in giorno. Perché dopo un primo interessamento del Milan Futuro anche Sudtirol e Juventus Next Gen hanno esplicitato le proprie intenzioni al Venezia, squadra proprietaria del suo cartellino. Vis che nella giornata di ieri ha intanto ufficializzato due cessioni a titolo temporaneo. Si tratta dei difensori centrali Pietro Giorgini, classe 2007 e Filippo Magnani, classe 99. Entrambi avranno dunque l’opportunità di trovare spazio al Termoli in Eccellenza. Spazio che nell’ Arezzo non è invece bastato a Mattia Gaddini, intenzionato a trasferirsi alla Lucchese, e a Dario Del Fabbro, probabile partente. In arrivo in casa amaranto si prospettano invece i nomi del centrale difensivo Christian Gilli dal Picerno e del bomber Ongaro dal Novara ma soprattutto di una compagine, quella biancorossa, pronta a cospargere di carbone l’epifania dei toscani. Lorenzo Mazzanti