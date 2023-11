Vis, la gioia del difensore goleador. Zagnoni: "Qui mi sento rinato"

Davide Zagnoni, autore del gol che ha permesso alla Vis di pareggiare in casa con Pineto, vede positivo: "Siamo sicuramente soddisfatti di avere dato continuità ai risultati che abbiamo fatto ultimamente. Certo, resta un po’ di rammarico perché probabilmente era una partita che per le occasioni che abbiamo avuto, per quello che abbiamo creato e per quello che si è visto in campo meritavamo di vincere". Si riparte da qui pensando già all’Arezzo, domenica al benelli (18,30): "Sì ripartiamo da questa prestazione, abbiamo fatto vedere che ci siamo, che continuiamo a lavorare sodo e a dare continuità alle prestazioni, poi sicuramente dobbiamo essere più cinici, più cattivi quando capitano le palle gol". Zagnoni lo è stato: "Sì, ma lo ero stato un po’ meno prima, nel senso che avevo avuto una palla gol anche in precedenza. Però sono contento del gol fatto e che abbia rimesso in piedi immediatamente una partita che ci aveva visti sotto. Volevamo i tre punti, però muoviamo comunque la classifica". Sull’infortunio che ha costretto mister Banchieri a sostituirlo durante il match: "Credo che sia un affaticamento, adesso valuteremo con lo staff medico la situazione e vediamo un po’ come procedere sperando che non sia nulla di grave. Mi sono fatto male alla coscia sinistra, spero che sia una contrattura, qualcosa di muscolare, sperando che non sia nulla di grave". Zagnoni viene da un anno complicato: "Il gol è stato assolutamente una liberazione, ma la liberazione era ripartita dal 17 settembre quando, dopo tanto tempo, sono tornato a giocare in campionato una partita ufficiale. E da lì grazie, anche ai miei compagni, allo staff che anche nei momenti più difficili soprattutto nella ricaduta di questa estate mi sono stati vicini, è ripartito un nuovo percorso, un nuovo inizio, quindi sono contento e bisogna continuare così". Infine la dedica per il gol: "Per la mia famiglia, ovvero a coloro che hanno vissuto maggiormente questi anni e quest’anno soprattutto difficile e poi per tutto l’ambiente Vis Pesaro che io credo che sia davvero fantastico. Anche contro Pineto la Curva credo fosse veramente piena e dal primo all’ultimo minuto ci ha sostenuto. Quindi ripartiamo da questo punto e pensiamo già a domenica con l’Arezzo che sarà un altro step importante".

Infortunati. Tre giocatori da recuperare per Banchieri in vista di Vis-Arezzo di domenica: Sylla (tacchettata), Zagnoni (affaticamento) e De Vries (colpo alla coscia). La speranza (esito degli esami permettendo) è di riaverli tutti.

Giudice. Tre giornate al bomber della Torres Scotto (salterà anche la Vis), due giornate a Chierico (Gubbio), una a Saber (Cesena), Portanova (Gubbio), Dessena (Olbia), Tonti (Pineto), Rao (Spal), Parodi (Entella).

Ammende: Pescara 400 euro, Cesena 300.

Beatrice Terenzi