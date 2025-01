Vis La trasferta di Arezzo vietata ai tifosi

"Sono solo ad Arezzo senza di te." Parafrasando Jovanotti mister Stellone potrebbe rivolgersi in questo modo nei riguardi della propria tifoseria. Per la seconda trasferta consecutiva la Vis non potrà disporre infatti del suo dodicesimo uomo. A più di un mese di distanza dall’ agguato ai tifosi della Lucchese, avvenuto il 30 novembre, tutto il movimento Vis viene ancora una volta penalizzato. Nella giornata di ieri il Prefetto della Provincia di Arezzo ha sancito il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Pesaro e Urbino. Partita considerata un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno.

A Ferrara, grazie ad una prestazione solida e di grande maturità, i biancorossi, nonostante l’assenza del proprio tifo, erano comunque riusciti a portare a casa l’intera posta in palio. Ad Arezzo, nella prima trasferta del nuovo anno, per distaccare in classifica i toscani, anch’essi a quota trentacinque, basterà dunque replicarsi. La Vis lo proverà a fare nonostante l’assenza senza della propria cerniera di centrocampo. Paganini e Pucciarelli sono infatti entrambi squalificati a causa delle ammonizioni rimediate sul finale della scorsa gara contro la Torres. L’impatto che i loro sostituiti avranno sul match potrebbe risultare decisivo per le sorti della stesso. Lo sa bene Stellone che nell’ allenamento pomeridiano di ieri ha riempito di indicazioni il bagagliaio tattico di un Joe Obi alla ricerca della svolta. Con quattro presenze stagionali, di cui soltanto due da titolare, il centrocampista nigeriano è pronto ad inaugurare nel migliore dei modi il 2025. L’ultima sua apparizione risale alla gara contro l’Ascoli del 15 novembre ma le due importanti assenze nel suo ruolo rappresentano, per l’ex Inter, una ghiotta occasione per tornare tra i protagonisti.

Manuel Di Paola, invece, di questa Vis protagonista lo è sempre stato. Nell’ allenamento di ieri, grazie ad un lungo lancio millimetrico finalizzato al volo da Nicastro ha attirato su di sé l’attenzione dei tifosi presenti al Benelli e agendo in posizione più arretrata rispetto al solito, ha prenotato una maglia da titolare per la gara di Lunedì. Non è infatti da escludere un suo arretramento sulla linea mediana del campo, posizione già ricoperta in più circostanze nell’ arco di questa stagione. Ritmi di gioco che se in allenamento sono scanditi con la voce da uno Stellone costantemente attivo al centro del campo ad Arezzo dovranno assomigliare il più possibile a quelli tenuti con i tamburi dalla parte più calda del tifo. Solo in questo modo infatti i biancorossi potranno regalare alla propria gente una gioia a domicilio.

Lorenzo Mazzanti