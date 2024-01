Vis, l’ex Inter e Torino Obi si presenta: "La mia esperienza per salvarci subito"

"Ci sono giocatori che vanno verso il pallone, quasi tutti. E ci sono palloni che vanno dai giocatori. Succede solo ai più bravi". L’aforismo preso in prestito da Nils Liedholm ci serve per presentare Joel Chukwuma Obi, 33 anni a maggio e da tre giorni calciatore della Vis Pesaro.

Obi, com’è nata la trattativa per la Vis Pesaro e cosa ti ha convinto a sposare il progetto?

"Da tempo il direttore Menga mi prospettava questa volontà, ma negli anni scorsi non c’è mai stata la possibilità di concludere. Quest’anno il direttore e il presidente mi hanno convinto parlandomi delle ambizioni della società e della volontà di raggiungere traguardi importanti. Anche la struttura societaria e il nuovo centro sportivo sono stati determinanti nella mia scelta di venire a Pesaro".

Hai passato oltre dieci anni all’Inter. Che ricordi hai di quel periodo?

"È stato un periodo importante per la mia carriera e per la mia crescita come uomo. Sono molto fiero di aver fatto parte di quella squadra".

Qual è stato il momento più bello?

"L’esordio con la maglia nerazzurra, perché è sempre stato il mio sogno da bambino ma sicuramente anche la possibilità di rappresentare la Nigeria, il mio Paese d’origine, in Nazionale".

Torino e Chievo sono stata altre due esperienze importanti. Qui a Pesaro ritrovi anche due vecchi compagni di squadra…

"Sono state due squadre importanti per la mia carriera, a Torino ho giocato con Mirko Valdifiori, un ragazzo eccezionale e sono felice di ritrovarlo qui adesso, mentre al Chievo con me c’era Manuel Pucciarelli, un ragazzo umile con cui mi sono trovato molto bene".

A chi ti sei ispirato nella tua carriera finora?

"Ho sempre ammirato Dejan Stankovic, un centrocampista completo".

Cosa puoi dare a questa squadra?

"Mi piacerebbe trasmettere la voglia di raggiungere insieme i nostri obbiettivi, portando l’esperienza maturata in questi anni".

Cosa ne pensi della squadra e cosa ti aspetti da questa seconda parte di stagione?

"Ho visto un gruppo sano che ha tutte le carte in regola per far bene. Mi aspetto che miglioreremo la nostra posizione in classifica, puntiamo di raggiungere la salvezza quanto prima". Amedeo Pisciolini