Vis Paganini suona la carica: "Rialziamoci"

Contro la Torres non ha lesinato nell’impegno Luca Paganini, esterno sinistro avanzato (classe ’93) della Vis, nella passata stagione al Latina e con una lunga militanza al Frosinone proprio con mister Roberto Stellone, ma il risultato è stato purtroppo avverso. "Secondo me – ha commentato il giocatore nel dopo partita – nel primo tempo abbiamo tenuto botta però non abbiamo giocato, magari eravamo ancora un po’ timorosi, essendo la prima partita di campionato. Dovevamo collaudare qualche idea e qualche metodologia di gioco, poi è arrivato il gol dell’uno a zero e ci ha tagliato le gambe". Quanto al secondo tempo, continua l’esterno biancorosso con esperienze anche in serie A, "abbiamo provato a riprendere l’avversario ma non ci siamo riusciti. Iniziare così non è piacevole ma dobbiamo voltare pagina, alzare l’attenzione e pensare alla seconda partita. Ripartiamo sicuramente dal secondo tempo dove eravamo sì sbilanciati ma abbiamo creato delle buone occasioni prendendo più campo rispetto ai primi quarantacinque minuti. Sicuramente ripartiremo dal secondo tempo, non dal primo". Sugli scudi il portiere della Torres Zaccagno che ha tolto le castagne dal fuoco ai suoi almeno due volte nel finale di partita, di fatto non permettendo alla Vis di riaprire, come avrebbe anche meritato, la partita. Il terzo gol poi è arrivato nei minuti di recupero quando ormai i biancorossi erano sbilanciati in avanti alla ricerca della rete. Una Vis che ha necessità di recuperare tutti gli uomini a disposizione e di migliorare l’intesa e la condizione fisica, cosa che è anche ‘naturale’ di questi tempi. La squadra è già al lavoro per la seconda partita con l’Arezzo (20,45) di lunedì al "Benelli".

Mercato. Il portiere della Vis Emanuele Polverino ha firmato con la Puteolana (in serie D). Si sta cercando una sistemazione invece per Farroni, altro portiere di notevole esperienza di proprietò della Vis. Tornato alla Vis dal prestito all’Alessandria, Francesco Cusumano è in procinto di accasarsi alla Recanatese (in serie D), un appuntamento tra le parti era previsto per ieri. L’Ascoli ha individuato nell’argentino Marcos Curado (29 anni) del Catania il difensore ideale per rinforzare il reparto. Manca solo ufficialità per concludere l’operazione.