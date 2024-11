Vis Passa un treno che porta in paradiso

"Destinazione paradiso" per questa Vis che domani alle 15 tra le mura amiche avrà una grandissima occasione: quella di restare ai vertici del girone. Davanti a lei si troverà una Lucchese desiderosa di allontanarsi dalle zone calde delle classifica. Squadra toscana intenta a dar continuità al successo casalingo contro il Pontedera e che proverà a non farsi distrarre dalle vicende societarie. Il clima burrascoso intorno alla squadra sembra aver permesso infatti ai ragazzi rossoneri di unirsi ermeticamente al proprio allenatore e di ottenere, nonostante la rivolta del tifo nei confronti di una società dichiaratamente in vendita, tre punti d’oro nell’ultima giornata. Autore di un assist e di uno splendido gol, l’attaccante ventitreenne Edoardo Saporiti si è preso sulle spalle una squadra in grossa difficoltà dopo la sconfitta per 5-0 a Terni. Disfatta che aveva portato alle immediate dimissioni del tecnico Giorgio Gorgone, respinte però sia dalla squadra che dalla società.

Sul campo i pilastri di questa Lucchese sono principalmente i due riferimenti offensivi. Infatti se Saporiti primeggia su tutti come numero di assist, ben sette fin qui, Simone Magnaghi in questo ultimo periodo appare in uno stato di grazia. Tre sono infatti le reti realizzate dall’ esperto centravanti in questa stagione, tutte nelle ultime tre giornate. Entrambi sono andati a segno nel successo per 2-1 contro il Pontedera e con tre reti per uno stanno cercando di oscurare le evidenti difficoltà difensive dei toscani. Con 27 reti subite la Lucchese è infatti una tra le peggiori retroguardie del campionato. Tuttavia il trio composto da Sabbione,Fazzi e Gasbarro dovrebbe essere riproposto anche a Pesaro. I tre hanno infatti protetto senza particolari rischi la porta difesa dal veterano Coletta vincitore del ballottaggio con il giovane Palmisani. Se il capitano trentaduenne dovrebbe esser confermato anche contro la Vis, saranno invece certamente esclusi dall’ undici di partenza i due grandi ex: Francesco Fedato e Rocco Costantino. Il primo è ai box per un infortunio al bicipite, il secondo sta trovando poco spazio nella rosa guidata dallo storico vice di Stellone. Gorgone, che ha accompagnato il tecnico biancorosso fino a 3 stagioni fa, ha trovato nella Lucchese la prima società professionistica a dargli fiducia. Per i toscani la vittoria per 3 a 1 dello scorso anno è l’ultima delle 9 complessive (2 pari e 5 successi pesaresi. Vis con Molina e Neri, con Di Paola ed Okoro in dubbio, ma ha voglia di prendersi con una vittoria "un treno che va a paradiso città".

Lorenzo Mazzanti