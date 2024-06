Vis Pesaro Quattro acquisti da portare a casa

Il diesse della Vis Pesaro Michele Menga sta vagliando il mercato dei professionisti, senza disdegnare qualche pezzo pregiato della serie D. L’ ingaggio di Ousmane Niang non è cosa semplice perché il centrocampista classe 2002 ex Fano e Fermana è di proprietà della Pro Vercelli e quindi oltre alla volontà del calciatore c’è da tener presente quella della società. Stessa cosa con il portiere Filippo Rinaldi classe 2002 che nell’ultima stagione ha difeso la porta dell’Olbia anche se in questo caso pare che il Parma (proprietaria del cartellino) non porga ostacoli particolari. E’ invece più concreta la trattativa con Luca Paganini, esterno sinistro avanzato (classe ’93), nell’ultima stagione al Latina ma con una lunga militanza al Frosinone proprio con mister Roberto Stellone. Altro calciatore che interessa è il difensore centrale Davide Bove, con lui non ci dovrebbero essere problemi perché è in scadenza di contratto (con il Crotone). Comunque alla fine stando a chi conosce molto bene il mercato sia Niang, che Rinaldi, Paganini e Bove saranno a Pesaro.

Vis Camp. Nella splendida e rinfrescante cornice alle rive del Biscubio da lunedì scorso e fino a sabato 29 giugno i bambini (una trentina) da i 7 ai 13 anni lavorano e apprendono le fondamentali del gioco del calcio, le tecniche e le strategie di gioco, oltre al consolidamento dello spirito di squadra e la coltivazione delle abilità individuali. Il camp estivo voluto dalla Vis e che si svolge ad Apecchio vede la partecipazione di tanti giovanissimi seguiti sia a livello individuale che di gruppo da tecnici altamente professionali, tutti del settore giovanile della Vis, compreso il preparatore atletico. Ieri mattina al camp sono saliti il responsabile rapporti società con il territorio Stefano Falghera e il difensore della Vis Pesaro Denis Tonucci. Entrambi hanno notato l’entusiasmo dei bambini e dello staff tecnico e costatato il bell’impianto sportivo gestito dalla locale società sportiva Viridissima che ha recentemente concluso la stagione salendo in Prima categoria.

Amedeo Pisciolini