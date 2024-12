Vis Pesaro sfida il Milan Futuro: un'opportunità storica al Tonino Benelli

Ci sono sei punti nel calendario dell’ avvento della Vis Pesaro. Nelle prossime due domeniche infatti, tra le mura amiche, i biancorossi avranno l’opportunità di regalarsi un Natale da favola. La prima formazione che verrà accolta al Tonino Benelli sarà il Milan Futuro, domani alle 15. Per la prima volta nella loro storia i biancorossi avranno dunque l’occasione di confrontarsi con una squadra, quella rossonera, nata ad inizio stagione.

Allenati dall’ex bandiera milanista Daniele Bonera, i giovani diavoli in questa prima parte di campionato sono partiti però a rilento. Spesso infatti il tecnico della prima squadra Paulo Fonseca convoca alcuni componenti della rosa di Bonera, non garantendogli stabilità nel lavoro quotidiano. Anche a Pesaro infatti mancheranno alcuni pezzi pregiati come il centravanti classe 2008 Francesco Camarda, i terzini classe 2005 Alex Jimenez e Davide Bartesaghi, i tre giovanissimi centrocampisti Vos, Liberali, Hodzic e l’esterno 2004 Chakra Traorè.

Se il primo è ormai sulla bocca di tutti, avendo collezionato già diversi gettoni sia in Champions che in campionato, tutti gli altri, a causa dei vari infortuni che hanno colpito in questo ultimo periodo la formazione di Fonseca, si sono allenati con la prima squadra e potrebbero dunque apparire nella lista dei convocati.

L’ex terzino rossonero Daniele Bonera, con più di 200 presenze nella massima serie, appena dopo il ritiro nel 2019 è entrato subito a fare parte dello staff tecnico del Milan sia sotto la gestione Giampaolo che quella Pioli. Tuttavia quest’anno, alla prima stagione tra i professionisti come capotecnico, sta riscontrando numerose difficoltà soprattutto in fase realizzativa. Con i soli quindici gol fatti non è mai riuscito a liberarsi dalle zone più calde della graduatoria. Il suo 3-4-1-2 infatti non sta permettendo a nessuno di trovare con continuità la via delle rete.

Kevin Zeroli, che con tre gol all’attivo è l’attuale capocannoniere della squadra, è indisponibile da inizio dicembre per un problema alla coscia e anche a Pesaro non ci sarà. Tuttavia i 4 punti ottenuti nelle ultime due sfide contro Gubbio e Campobasso evidenziano un buon momento di forma per i rossoneri desiderosi di allontanarsi dalla terzultima posizione occupata attualmente.

La Vis, alla ricerca della quarta vittoria di fila, dovrà fare a meno di un acciaccato Molina e di una curva Prato che per dimostrar dissenso verso le squadre B resterà all’esterno dello stadio con i club "Gioventù" e "1898".