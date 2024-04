Vis Pesaro Stellone e Perugia, una lunga sfida

Roberto Stellone e il Perugia, una lunga storia. Il Grifo è la squadra più affrontata dall’attuale tecnico della Vis Pesaro: sono dieci i precedenti tra l’allenatore e il Perugia che la Vis ospiterà al "Benelli" domenica alle 20,45. Il bilancio è in totale equilibrio con quattro vittorie, quattro sconfitte e due pareggi. Il successo più importante degli umbri contro il tecnico romano ora a Pesaro è sicuramente quello del 4 maggio 2014, quello che ha regalato alla formazione di Camplone la promozione in serie B. Poi, quasi come fosse una vendetta, Stellone ha infilato quattro trionfi consecutivi, l’anno successivo in B sempre alla guida del Frosinone (sia in casa che fuori) e poi sulle panchine di Bari e Palermo. Ma il passato recente si tinge nuovamente di biancorosso sponda umbra con i successi del Perugia, nella stagione 2020-2021 contro l’Arezzo di Stellone (3-0) e nel campionato 2021-2022 contro la Reggina.

Dal giorno di Pasqua, Stellone è il nuovo allenatore della Vis Pesaro. Avrà il compito di risollevare la squadra marchigiana che si è infilata in un tunnel buio. "Ho preso questa decisione insieme al mio staff – ha spiegato Stellone – spinto da diversi motivi. La chiamata del direttore è stata convincente sul piano del progetto, ho rifiutato alcune proposte in B un paio di mesi fa e anche altre chiamate in C proprio perché i progetti non mi entusiasmavano. Negli ultimi sette anni sono sempre subentrato, stavolta non mi interessava subentrare per un mese e fine, cercavo un discorso più ad ampio raggio".

Le ultime. La Vis non avrà né Tonucci, il cui problema al polpaccio gli costerà probabilemte altre settimane di stop e che potrebbe tornare per gli eventuali playout, e per De Vries. Ieri seduta mattutina a Pian di Massiano per il Perugi. Paz, Iannoni e Vulikic, assenti mercoledì perché impegnati in una seduta in piscina, sono rientrati in gruppo, pienamente ristabiliti. È invece rimasto ancora ai box Mezzoni: solo oggi si avranno più chiare le condizioni del difensore e la sua disponibilità per il match sotto i riflettori. È rientrato in gruppo anche Sylla, l’ex di turno, che mercoledì era rimasto a riposo per una febbre leggera. In campo anche Lewis ma per quanto riguarda il suo impiego, Formisano si riserva di decidere solo alla vigilia, più facile ipotizzare un rientro con l’Arezzo. Con Mezzoni in dubbio e Lewis presumibilmente fuori, a Pesaro potrebbe toccare a Dell’Orco dal primo minuto: il centrale è pienamente ristabilito ed è nelle intenzioni di tutti recuperarlo in vista del finale di stagione.