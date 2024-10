Vis Pesaro Un turno a Stellone e Coppola

È con una squalifica a Stellone per una giornata che si conclude l’amara trasferta di Sestri. L’allenatore biancorosso, espulso "per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, alla notifica del provvedimento di ammonizione, scaraventava una bottiglietta piena d’acqua contro la panchina in segno di protesta nei confronti dell’operato dell’arbitro e proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose", osserverà l’incontro con il Pineto dagli spalti del Tonino Benelli. Esperienza che nel corso di questa stagione aveva già provato: rimediato un cartellino rosso all’ esordio contro la Torres, aveva dovuto delegare per la gestione della squadra al suo vice Andrea Gennari in occasione delle due partite successive, contro Arezzo e Legnago. Sfide che hanno entrambe visto trionfare la squadra pesarese e che hanno trasformato Gennari in un vero e proprio talismano. La decisione del giudice sportivo può quindi indurre i più scaramantici ad avere buone sensazioni in vista dell’incontro che andrà in scena domenica alle 17.30.

L’Ottava giornata si porta appresso anche diverse ammende pesanti. Del valore di 1500 è quella comminata al Rimini a causa dei diversi"cori oltraggiosi" riferiti ad arbitro e forze dell’ordine da parte dei propri sostenitori. Un turno di squalifica anche al difensore della Vis Francesco Coppola per la doppia ammonizione ricevuta in occasione della caotica direzione di gara dell’ultima giornata. Saltano all’occhio le cinque giornate a Gabriele Minotti del Milan Futuro e le quattro per Italeng del Pontedera. Un turno anche a Bacchin del Perugia, Zaccagno della Torres, Zanandrea del Legnago, Sabbione della Lucchese e Bellodi del Rimini, oltre a Ladinetti del Pontedera, club che ha chiamato Menichini in panchina nel tentativo di ripartire.

Nessuna sanzione per il Pineto, che dopo due ko di fila si presenterà a Pesaro con una nuova guida tecnica, ancora da definire. Potrebbe essere Daniele Amaolo, tuttora sotto contratto dopo l’esonero dello scorso novembre, a sostituire Mirko Cudini, per cui è stata fatale l’ultima sconfitta interna per 2 a 1 contro il Gubbio. Gara che sarà diretta da Gabriele Restaldo di Ivrea e che rappresenterà per il neo tecnico degli abruzzesi un vero e proprio ritorno al passato.

Lorenzo Mazzanti