Vis Preso Castigliani, attaccante Under

La Vis ingaggia un attaccante. Si tratta di Castigliani che quest’ anno era alla Carrarese dove non ha collezionato né presenze né segnato alcun gol. Castigliani, annunciato con buone doti tecniche e atletiche, si era messo i luce nella Primavera della Lazio segnando 16 reti e distribuendo 8 assist in 55 presenze. Per lui contratto biennale. Ufficiale anche il passaggio del difensore del Padova Calabrese al Gubbio, avversaria della Vis domani al "Benelli".

Rinforzo di lusso per l’Olbia invischiata nella zona playout. I sardi ingaggiano Stefano Guidotti, centrocampista classe 1999 proveniente dal FC San Gallo. Guidotti dopo le prime esperienze al Lugano, ha giocato nella serie A svizzera con il Chiasso nel 2019. Nella sua carriera anche una gara in Europa League contro il Copenaghen e la convocazione con la Nazionale svizzera Under 21. Ora, nel ruolo di centrocampista con licenza del gol, Guidotti tenterà di aiutare l’Olbia a restare in serie C. Per lui contratto fino al 30 giugno. Altro rinforzo di spessore per la Spal dell’ex Vis Colucci che vuole lasciare definitivamente le sabbie mobili dei playout con l’ingaggio del difensore Luca Ghiringhelli. Si tratta di un ritorno, dopo dieci anni. Classe 1992, Ghiringhelli viene dal settore giovanile del Milan e con la Spal aveva esordito nel 2011/2012 in Lega Pro. L’anno seguente il debutto in serie B con il Novara, a seguire con Juve Stabia, Pavia e Reggiana e nel 2018 Cittadella: qui per tre anni di seguito ha giocato i playoff per andare in serie A, mentre nel 2021 è stato alla Ternana (150 presenze in serie B).

Domani si gioca. Alle 20,45 al "Benelli" arriva il Gubbio, avversario tradizionalmente ostico. La squadra di Braglia punta al sesto risultato utile consecutivo, striscia positiva da continuare anche per la Vis che si presenterà senza l’infortunato Da Pozzo e con Tonucci e De Vries ancora non al meglio. In attacco appare scontata la conferma della coppia Karlsson-Nicastro che ha creato parecchi grattacapi anche all’Entella nell’ultima partita, così come dovrebbe essere confermata la difesa con Rossoni ancora al centro. Se ne saprà di più oggi dopo l’allenamento di rifinitura in vista dell’anticipo di campionato che sarà trasmessa in diretta streaming su Sky.

Biglietti. I biglietti di Vis-Gubbio saranno acquistabili in prevendita sul circuito online www.vivaticket.it e nei punti vendita fino a domani alle ore 21.30. La società ha attivato una promozione speciale riservata alle società sportive del territorio, che prevede l’applicazione di seguenti promozionali per le tribune Laterali e Prato: 1 euro per i tesserati fino a 18 anni compiuti e 10 euro per gli accompagnatori. Sarà possibile usufruire della promozione presentandosi esclusivamente ai botteghini dello stadio con i coupon che saranno distribuiti dalla società. Questi i prezzi ai botteghini per chi acquista il biglietto entro oggi: tribuna coperta 25 euro (22 ridotto e 1 ridottissimo), Prato e Laterale 14 euro (12 ridotto e 1 ridottissimo). Chi lo acquista domani pagherà di più: 27 euro la tribuna coperta, 16 euro Prato e Laterale. I prezzi ridotti sono destinati a donne e Under 15 (i ragazzi da 11 anni fino ai 14 anni, dai 15 compiuti si paga prezzo intero), Over 65 (cioè le persone che hanno già compiuto 65 anni, fino a 64 anni si paga prezzo intero), invalidi dal 50% al 99%. Ridottissimi per i bambini da 0 a 10 anni compiuti (da 11 anni pagano il ridotto). Ai botteghini dello stadio sarà possibile acquistare il biglietto (Pos disponibile solo al botteghino di Via Simoncelli): solo oggi dalle 15 ale 19 e domani dalle 17.30 alle 21.30 (botteghino di via Simoncelli e via del Campo Sportivo). Il punto vendita ufficiale della Vis è il Caffé Zongo (piazzale Caduti del Lavoro 8), biglietti anche alla tabaccheria Binda (via S. Pertini 1927) e al Trony di Corso XI Settembre 310.